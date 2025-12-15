Comedy aus dem Ländle: 25 Jahre auf der Bühne – jetzt erscheint Heinrich Del Cores erstes Buch

Seit 25 Jahren bringt Heinrich Del Core Menschen zum Lachen. Jetzt erscheinen die schönsten und witzigsten Geschichten von Rottweils Comedy-Aushängeschild erstmals als Buch.
Heinrich Del Core hat sich in 25 Jahren als Comedian auf der Bühne einen Namen gemacht. Insbesondere in Süddeutschland, mitunter aber auch mal weiter weg füllt er regelmäßig Hallen und tritt pro Show auch mal vor bis zu 1000 Menschen auf. Uns verrät er, warum er unter die Buchautoren gegangen ist, worum es in seinem neuen Programm geht, und welches Feedback ihn besonders berührt hat.