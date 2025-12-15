Comedy aus dem Ländle: 25 Jahre auf der Bühne – jetzt erscheint Heinrich Del Cores erstes Buch

Seit 25 Jahren bringt Heinrich Del Core Menschen zum Lachen. Jetzt erscheinen die schönsten und witzigsten Geschichten von Rottweils Comedy-Aushängeschild erstmals als Buch.

Heinrich Del Core hat sich in 25 Jahren als Comedian auf der Bühne einen Namen gemacht. Insbesondere in Süddeutschland, mitunter aber auch mal weiter weg füllt er regelmäßig Hallen und tritt pro Show auch mal vor bis zu 1000 Menschen auf. Uns verrät er, warum er unter die Buchautoren gegangen ist, worum es in seinem neuen Programm geht, und welches Feedback ihn besonders berührt hat.

Wie bei seiner Comedy-Karriere steckte auch hinter seinem ersten Buch nicht etwa ein großer Plan. Es ist einfach irgendwie passiert – und kommt jetzt richtig gut an, verrät uns Heinrich Del Core. Wir treffen den 64-Jährigen, kurz bevor er zu seinem nächsten Auftritt aufbrechen muss.

Im Weihnachtsstress

Noch bis 22. Dezember steht der Zimmerner mit seinem Weihnachtsprogramm „Advent, Advent und jeder rennt“ fast täglich auf der Bühne. Was nach der Comedy-Show bisher immer fehlte, war ein eigenes Buch. „Darauf bin ich immer wieder angesprochen worden“, erzählt uns Del Core.

Co-Autor Joachim Ruoff aus Winnenden war es schließlich, der ihm den entscheidenden Schubs gab. Und welcher Zeitpunkt wäre wohl passender als das 25. Bühnenjubiläum, um eine langgehegte Idee in die Tat umzusetzen?

Biografie und Best-of

„Das ist schon ein tolles Gefühl, sein eigenes Buch in der Hand zu halten“, sagt Del Core, sichtlich stolz über das am 21. November erschienene Werk.

Entstanden ist eine Mischung aus Biografie und Best-of. Ganz am Anfang steht dabei natürlich Rottweil, wo Del Core am Schmotzigen einst die ersten komödiantischen Gehversuche machte. „Dass alles eines Tages so groß werden würde, hätte ich nie gedacht“, sagt er. Und von wegen „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“: Das Rottweiler Publikum sei ihm auch nach 25 Jahren noch treu – etwas, das Del Core mit großer Freude erfüllt.

Von der „Mofa-Gang“ bis zur „modernen Schwangerschaft“

Von seinen Anfängen schlägt Del Core im Buch den Bogen über Rückblicke in Kindheit und Jugend, Einblicke in Ehe und Elternschaft – eine unerschöpfliche Quelle komödiantischer Inspiration – und landet schließlich beim Abenteuer Opa-Sein.

Bei so vielen Geschichten über Alltag und Familie: Gibt es da überhaupt noch Neues zu erzählen? Darüber muss man sich bei Heinrich Del Core keine Sorgen machen. Er arbeitet bereits am Programm für 2028. Und das wird die Babyboomer und ihre Herausforderungen – Stichwort Alterserscheinungen – in den Blick nehmen.

Del Core setzt also auf sein bewährtes Rezept: Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann, der entweder selbst zu dieser Generation gehört oder mit ihr zu tun hat, und die er authentisch vertreten kann. Seine Geschichten – vor allem die skurrilen – sind stets mitten aus dem Leben, und seine Einordnung nimmt sogar Dingen wie einer Darmspiegelung den Schrecken.

Berührendes Feedback

Ausgerechnet diese hat übrigens zu einem der einprägsamsten Feedbacks seiner Karriere geführt. Eine Zuschauerin berichtete ihm nämlich, dass ihr Mann sich nach Del Cores Hinweis zur Darmspiegelung untersuchen ließ – und deshalb eine Krebserkrankung frühzeitig entdeckt wurde. Diese Geschichte habe ihn sehr berührt, sagt del Core.

Die Feststellung „Eigentlich sollte man Sie auf Rezept bekommen“ ist für den Zimmerner eine Bestätigung, dass er mit seinem Programm auf dem richtigen Weg ist: Die schwere Kost bleibt draußen. Das Publikum wolle an einem Abend auch mal nichts über Politik hören, sondern „einfach hinhocken und lachen“, so seine Erfahrung. Sein aktuelles Programm „Juhuu, meine Frau wird Oma“ wird am 28. Februar in Tuttlingen übrigens vom SWR aufgezeichnet.

Wenn jemand schon seit so langer Zeit auf der Bühne steht, gibt es natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an ein neues Programm. „Das macht mir schon Druck, und auch diese 40 Seiten auswendig zu lernen ist herausfordernd, aber wenn’s dann läuft, ist das einfach ein großartiges Gefühl“, bekennt er unserer Redaktion gegenüber.

Comedy Club am 12. Januar

Neben seinen eigenen Auftritten – rund 120 Shows pro Jahr – lädt Del Core auch regelmäßig Branchenkollegen in seinen „Comedy Club“ ein. Über 25 Jahre hat er schließlich auch viele Kontakte geknüpft. Und so trifft sich die Crème de la Crème der Comedy-Szene auch hin und wieder in der ältesten Stadt Baden-Württembergs – zur Freude der Zuschauer. Am 12. Januar 2026 ist es wieder soweit.

Für Heini selbst geht es aber schon früher los: Bereits ab 9. Januar steht er mit „Juhuu, meine Frau wird Oma!“ wieder auf der Bühne, auch im Kreis Rottweil. Wer sogar die kurze weihnachtliche Verschnaufpause fürchtet, hat jetzt ja das Buch. In dem ist übrigens auch seine beliebte Weihnachtsgeschichte enthalten.

Lesungen und das Buch

Wer einen Einblick ins Werk erhalten will, der ist zur Lesung am 14. Januar in die Buchhandlung Klein in Rottweil eingeladen. Eine weitere, zu der italienisches Essen serviert wird – Stichwort: Comedy-Dinner – ist im Café Hirt in Deißlingen geplant. Der Termin ist noch nicht bekannt.

„Comedy al Dente – 25 Jahre zwischen Späßle und Spaghetti“ mit 192 Seiten gibt’s für 15 Euro im Onlineshop der Buchhandlung Klein. Weitere Info gibt es unter www.heinrich-delcore.de

Zur Person

Heinrich Del Core bringt nun schon seit 25 Jahren Comedy-Kabarett auf die Bühne. Der bereits vielfach preisgekrönte „Italo-Schwabe“ aus Zimmern mit den roten Schuhen als Markenzeichen hat einst seinen Beruf als Zahntechniker an den Nagel gehängt, um Menschen zum Lachen zu bringen.