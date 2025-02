Comedians zu Gast: So lief die erste „Schwabennacht“ in Hausach

So lief die erste „Schwabennacht“ in Hausach

1 Ute Landenberger und Michael Willkommen sind seit 20 Jahren „Die Kächeles“. Foto: Ramsteiner

Die schwäbischen Comedians begeistern bei der ersten „Schwabennacht“ das Publikum in der Hausacher Stadthalle. Zwei Stunden lang sorgten die Kächeles, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier und Link Michl für Lacher, Applaus und beste Unterhaltung.









Einen köstlichen Abend bereitete die Agentur Siedepunkt am Samstag dem überwiegend badischen Publikum in der fast voll besetzten Hausacher Stadthalle bei der ersten „Schwabennacht“. Die Zutaten dieses komödiantischen Gaisburger Marschs bestanden aus einer großen Portion Comedy, vielen kleinen Bröckele Wortwitz, einer Portion Varieté, einer Prise Satire, etlichen gut abgelagerten Witzen aufgekocht in einer Brühe Klischee. Das Publikum konnte gar nicht genug kriegen davon.