Comedian Thomas Nicolai trat in Ettenheim auf: Wo selbst der liebe Gott nicht mehr helfen kann

1 Entertainer Thomas Nicolai (links) und Instrumentalist Robert Neumann brachten den Ettenheimer Kulturkeller zum Lachen, Singen und Klatschen. Foto: Decoux

Comedian Thomas Nicolai und sein Instrumentalbegleiter Robert Neumann boten in Ettenheim beste Unterhaltung. Im rappelvollen Kulturkeller ging es um irrende Männer, den Charme der 1980er-Jahre und darum, dass der „Anteil der Blödies“ bei der Schöpfung leider zu hoch geriet.









Motivation, Neugier und Beweggrund, sich am Freitagabend auf den Weg in den Kulturkeller in der Winterschule zu machen, waren für Frauen und Männer möglicherweise unterschiedlich gelagert. „Irren ist männlich“ lautete die Programmankündigung des KKW. Die einen, die Frauen, erwarteten möglicherweise eine Bestätigung dessen, was sie schon länger wissen; die andern, die Männer eben, waren vielleicht wild entschlossen, zu diesbezüglicher Schwäche zu stehen. Dass sich am Ende der Veranstaltung dann wohl beide Geschlechter fragten, was der Abend nun zum angesprochenen Thema zu bieten hatte, tat der Veranstaltung im rappelvollen Kulturkeller indes keinen Abbruch.