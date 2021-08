Heinrich Del Core sorgt in Oberndorf für zahlreiche Lacher

3 Das Publikum könnte Heinrich Del Core stundenlang zuhören. Foto: Cools

Kultursommer: Comedian Heinrich Del Core treibt dem Oberndorfer Publikum Lach-Tränen in die Augen

Ein paar Klassiker, eine Prise Neues, eine Messerspitze Zaubertricks und ein großes Stück Freude darüber, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können –­ das waren die Zutaten für einen mehr als gelungenen Comedy-Abend mit Heinrich Del Core beim "Heimspiel" auf dem Oberndorfer Kultursommer.

Oberndorf. Was macht eigentlich so ein Wanderhoden? Ist er gerade auf dem Jakobsweg? Oder doch mit den Eierstöcken der Frau beim Nordic-Walking? Diese und weitere wichtige Fragen aus dem Leben wurden am Donnerstagabend auf dem Elefantenparkplatz für rund 150 begeisterte Zuschauer ein für alle Mal geklärt.

Kurioser Arztbesuch

Del Core – der Halbitaliener, der irgendwann festgestellt hat, dass sein Talent nicht nur in der Zahntechnik, sondern vor allem in dem, was aus dem Mund rauskommt, liegt – hat die Gabe, lustige Begebenheiten aus dem Alltag herauszupicken und sie durch seine Erzählung noch witziger zu machen, etwa den Zahnarztbesuch.

Diese Nummer hatte sich das Kultursommer-Publikum gewünscht. Und wer hasst es nicht, wenn der Arzt Smalltalk halten will, während man selbst mit halb geöffnetem, betäubtem Mund und Sauger im Mundwinkel versucht, seine Spucke bei sich zu behalten und gleichzeitig eine Antwort zu stöhnen?

Mumien im Schlepptau

Aber auch in anderen Situationen kann es schnell peinlich werden. Zum Beispiel beim Einkauf von Lebensmitteln, wenn man fragen muss, ob das, was man da wie einen Blumenstrauß in der Hand hält, Lauch ist, weil auf dem Schild doch "Porree" steht. Oder wenn man sein Schnarchen bekämpfen will, mit der Schlaf-Apnoe-Maske aber aussieht wie Hannibal Lecter.

Gut, dass jetzt Urlaubszeit ist – oder? Wenn man Del Cores Geschichte vom Italienurlaub hört, ist man sich da gar nicht mehr so sicher. Und dass das Ergebnis von Reiseübelkeit und 40 Grad im Auto nur etwas für Hartgesottene ist, dürften die meisten seiner Zuhörer genauso sehen.

Wie herrlich erholsam sind da doch Kreuzfahrten, besonders für die älteren Mitbürger. Schließlich steht MS doch für "Mumien im Schlepptau", oder? Gefährlich wird es nur, wenn man die Bordtoilette benutzen will. Wer da im Sitzen spült, der muss laut Del Core damit rechnen, dass einem das Gebiss durch den Hintern herausgesaugt wird – und das "Schnäpperle", wie der Schwabe sagt, noch dazu.

Garantiert kein Schwabe war Adam aus der biblischen Erzählung, sonst hätte er den Apfel nicht gegessen, sondern gemostet und nach dem Eintritt in den Garten Eden gefragt. Gut, ein Chinese kann es auch nicht gewesen sein, der hätte sich über die Schlange hergemacht, meint Del Core, während das Publikum vor lauter Lachen schon Tränen in den Augen hat.

"Verbale Inkontinenz" bei der Polizeikontrolle, "Tod im Thermomix" als Tatort-Folge und wie seine Frau in den Wechseljahren zum Dampfkessel mutiert – Heinrich Del Core könnte die Menge allein mit seinen Geschichten stundenlang unterhalten. Kommen dann noch Requisiten und Zaubertricks dazu, so ist für einen unterhaltsamen Abend alles geboten, was das Herz begehrt.

"Glück g’habt"

Doch die Pandemie hat auch den Zimmerner nicht kalt gelassen. 2020 trat er noch vor Zuschauern auf, die im Auto saßen und hupten statt applaudierten. Die Folgen spüre er manches Mal an der roten Ampel, wenn er Autogramme gebe statt zuzufahren.

Für die Oberndorfer hieß es am Donnerstag, seinem aktuellem Programm entsprechend, "Glück g’habt". Man konnte nach dem Auftritt noch mit dem Comedian ins Gespräch kommen. "Und bald können wir uns auch alle wieder umarmen", versprach der sympathische Schwabe.