Comedian aus Calw: Rommel steht auf derselben Bühne wie schon Abba und Johnny Cash

Fabian Rommel beendet seine „Daheim“-Tour mit einem Auftritt in der Hesse-Stadt. Mit seinem Programm „Daheim“ war er anderthalb Jahre lang unterwegs gewesen.
Vor knapp eineinhalb Jahren trat Comedian Fabian Rommel mit seinem „Daheim“-Programm vor rund 40 Leuten im Calwer Jugendhaus auf. Es war seine Generalprobe vor der großen Deutschland-Tour. Am Samstag war er für das Tour-Finale wieder in Calw vor rund 500 Zuschauern in der Aula. Der 32-Jährige stammt aus Calw, in seinem aktuellen Programm spielt die Stadt eine tragende Rolle. Er erzählt von seiner Jugend hier und wie ihm Familie und Freunde in seiner Berliner Zeit gefehlt haben.