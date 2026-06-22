Comedian aus Calw: Rommel steht auf derselben Bühne wie schon Abba und Johnny Cash
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Fabian Rommel ist zurück „Daheim“. Foto: Evelyn Baron

Fabian Rommel beendet seine „Daheim“-Tour mit einem Auftritt in der Hesse-Stadt. Mit seinem Programm „Daheim“ war er anderthalb Jahre lang unterwegs gewesen.

Vor knapp eineinhalb Jahren trat Comedian Fabian Rommel mit seinem „Daheim“-Programm vor rund 40 Leuten im Calwer Jugendhaus auf. Es war seine Generalprobe vor der großen Deutschland-Tour. Am Samstag war er für das Tour-Finale wieder in Calw vor rund 500 Zuschauern in der Aula. Der 32-Jährige stammt aus Calw, in seinem aktuellen Programm spielt die Stadt eine tragende Rolle. Er erzählt von seiner Jugend hier und wie ihm Familie und Freunde in seiner Berliner Zeit gefehlt haben.

 

Du hast in den vergangenen eineinhalb Jahren fast 130 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt. Am Samstag war der letzte Auftritt deiner Tour in Calw. Wie geht es Dir jetzt?

Leicht wehmütig, dass es vorbei ist. Weil es viel Spaß gemacht hat. Aber ich muss auch zugeben, dass es sehr anstrengend war. Ich bin happy, dass es jetzt wieder etwas ruhiger wird, wieder etwas mehr Routine einkehrt und ich neue Dinge erschaffen kann. Das geht während einer Tour ja nicht so wirklich. Ich war etwa die Hälfte aller Tage der letzten eineinhalb Jahren unterwegs.

Auftritt im Circus Krone sind dreimal ausverkauft

Bist Du zufrieden damit, wie die Tour gelaufen ist?

Ich glaube schon. Das ist ja immer schwer aus der Perspektive des Comedians. Lacher kriegt man oft, aber ich kann ja nicht in das Publikum reinschauen, wie sehr es den Zuschauern gefallen hat und ob sie noch mal kommen würden. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Und es ist Wahnsinn, in welchen Locations ich spielen durfte. Das sind ja teils historische und wunderschöne Orte. Ich habe den Circus Krone in München drei Mal ausverkauft. Das ist krass. Da haben ja schon die Beatles gespielt. Oder der Admiralspalast in Berlin, der ist wunderschön. Die Jahrhunderthalle in Frankfurt war die größte Location mit 2900 Leuten. Da sind schon Abba, Johnny Cash, eigentlich alle großen Stars aufgetreten. Und jetzt ich. Das ist verrückt, wenn man da dann seinen eigenen Namen auf der Bühne liest.

In Deinem Programm erzählst Du viel über Calw und Deine Jugend hier. War für Dich immer klar, dass der Tour-Abschluss hier in Calw sein muss?

Da habe ich eigentlich erst gar nicht drüber nachgedacht. In kleinen Städten ist es oft schwer, Tickets zu verkaufen. Deshalb hatte ich etwas Angst davor. Dann habe ich aber gedacht, es wäre schon cool, das Tour-Finale hier zu machen, mit Freunden und Familie. Und es passt sehr gut zu einem Programm, das „Daheim“ heißt. Da schließt schließt sich der Kreis. Das ist schön.

Calw kennen vermutlich die wenigstens Zuschauer Deiner Shows. Wie kommt das denn andernorts an, wenn Du davon erzählst?

Gut. Ich rede ja nicht so sehr über die Eigenheiten Calws, sondern mehr über Freunde, Familie und allgemeine Verhaltensweisen. Da kann man, egal wo man herkommt, etwas damit anfangen. Regional habe ich kaum Unterschiede gemerkt. Eher noch, dass es in Baden-Württemberg manchmal schwächer war. Woanders haben die Menschen oft mehr gelacht. Das fand ich interessant. Manche Regionen sind zurückhaltender, da gehört unsere auch dazu. Da sind die Leute stellenweise etwas reservierter. Wobei ich auch in Stuttgart oder Heilbronn Shows mit sehr guter Stimmung hatte.

Der Vater strandet auf dem Kran

Welche Deiner Anekdoten kommt überall am besten an?

Die Geschichte davon, wie mein Vater auf dem Weg zum Brötchenholen auf einem Kran bei seinem Nachbar gestrandet ist. Und die, als ich gedacht habe, es wäre nachts ein Einbrecher in der Wohnung und ich müsste jetzt kämpfen. Dabei war es letztlich was ganz anderes, das mich aufgeweckt hat.

Was war das Kurioseste, das Du auf Deiner Tour erlebt hast?

Mir glauben Leute oft nicht, dass die Geschichten echt passiert sind. Aber das ist alles echt. Die sagen dann: Das mit dem Kran ist aber gelogen, oder? Das wäre ja schon komisch, wenn ich das erfinden würde. Den Leuten ist irgendwie eingeimpft, dass das alles erfunden ist. Und ich bin auf der Tour alles selbst mit dem Auto gefahren. Da hab ich dann immer zwei Pappaufsteller von mir dabei.

Als ich die Auftritte in der Schweiz hatte, habe ich mir gedacht: Wie erkläre ich das jetzt an der Grenze, wenn ich kontrolliert werde, dass ich mich da noch zweimal selbst dabeihabe. Aber letztlich lief alles glatt.

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Hast du ein Ritual, bevor Du auf die Bühne gehst?

Ich höre Musik, versuche, was über den Tag passiert ist, auszublenden und in mich zu gehen. Da habe ich dann auch eine Dankbarkeit dafür, dass gerade so viele Leute wegen mir da sind.

Und die wollen ja, dass ich mein Bestes gebe. In diesen Modus will ich reinkommen. Als letztes Lied vor dem Auftritt höre ich dann immer „Detroit Rock City“ von Kiss. Das hat sich irgendwie etabliert bei mir.

Was steht als Nächstes an?

Ich habe das Programm in Stuttgart aufgenommen, das wird geschnitten und im Herbst veröffentlicht. Das wird es auf jeden Fall auf Youtube zu sehen sein.

Und vielleicht gibt es einen Sender, der sich dafür interessiert. Ich würde jetzt nach der Tour auch gern mal gar nichts machen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Es kommt aber immer irgendwas rein. Aber eine Pause wäre schon gut.

 