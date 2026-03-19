Comedian Aurel Mertz: „Stuttgart sollte der einzige Ort sein, an dem Autos Spaß machen dürfen“

Von Manuel Hagel bis Donald Trump: Der Comedian und Autor Aurel Mertz zerlegt das Alpha-Männchen-Prinzip. Und er hat für seine alte Heimatstadt Stuttgart eine außergewöhnliche Idee.
Der aus Stuttgart stammende Komiker und Autor Aurel Mertz scheut keine klaren Worte, wenn es um die Mechanismen von Macht und Männlichkeit geht. In seinem Buch „Alpha Boys“ seziert er toxische Verhaltensmuster – von der Weltpolitik bis in den Alltag. Zwei Tage lang war der 36-Jährige jetzt in seiner alten Heimatstadt zu Besuch, trat am Dienstag im Theaterhaus mit seiner Stand-Up-Comedy „Nobody – Alpha Drift“ auf und war am Mittwoch beim Pop-Talk im Alten Schloss zu Gast.