Comeback von Janina Hettich-Walz: Nach der Babypause – Biathlon-Ass über Olympia und Dahlmeier

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Janina Hettich-Walz einen Wettkampf bestritt. Nun feiert die Biathletin nach der Babypause ihr Comeback. Das Ziel: ein schnelles Olympia-Ticket.
Dienstagnachmittag, die Sonne scheint auch in Lauterbach (Kreis Rottweil). Das ist die Heimat von Janina Hettich-Walz, die für den SC Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) startet. Im Februar erblickte Tochter Karlotta das Licht der Welt und bereichert das Leben der WM-Silbermedaillengewinnerin im Einzel von Nové Mêsto (2024) jeden Tag.