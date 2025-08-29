Comeback von Janina Hettich-Walz: Nach der Babypause – Biathlon-Ass über Olympia und Dahlmeier

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Janina Hettich-Walz einen Wettkampf bestritt. Nun feiert die Biathletin nach der Babypause ihr Comeback. Das Ziel: ein schnelles Olympia-Ticket.

Dienstagnachmittag, die Sonne scheint auch in Lauterbach (Kreis Rottweil). Das ist die Heimat von Janina Hettich-Walz, die für den SC Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) startet. Im Februar erblickte Tochter Karlotta das Licht der Welt und bereichert das Leben der WM-Silbermedaillengewinnerin im Einzel von Nové Mêsto (2024) jeden Tag.

Nach einer fast genau einjährigen (Baby) Pause kehrt die 29-Jährige in der kommenden Woche bei der DM am Arber (5. bis zum 7. September) zurück ins Wettkampfgeschehen. Dabei kommt es im Bayerischen Wald zu einer ganz besonderen Premiere.

Janina Hettich-Walz, wo erwischen wir Sie, wie sieht der heutige Tag für Sie aus?

Heute morgen war ich in Schönwald trainieren. Meistens bin ich da so 1:30 bis 1:45 Stunden. Am Nachmittag steht dann noch eine Ergänzungseinheit an. Joggen oder Kraftraum ist da oft angesagt. Alles läuft nach Plan. Ich habe ja mittlerweile viele Erfahrungen auch in der Vorbereitung auf den Winter gesammelt.

Im Februar wurden Sie erstmals Mutter. Auf Bildern in den Sozialen Medien ist zu sehen, dass Karlotta oft bei Einheiten im Babyjogger dabei ist. Wie ist es so, mit dem Kind zu trainieren?

(lacht). So oft ist dies gar nicht der Fall. Natürlich nehme ich Karlotta immer mit, wenn es zur Einheit passt. Also beim Joggen oder einer eher lockeren Ausfahrt mit dem Fahrrad zum Beispiel. Aber meistens ist sie bei den Trainingsblöcken nicht dabei. Ich habe zum Glück meine Familie, die sich dann um Karlotta kümmert. Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar. Auch deshalb stand ich nach der Geburt relativ schnell wieder auf Skiern oder übte am Schießstand.

Wann denn?

Im April war ich noch in Norwegen laufen. Und am Schießstand in Schönwald war ich schon so zwei, drei Wochen nach der Geburt.

Die Winterspiele

Ihr letztes Rennen war vor fast einem Jahr die DM in Altenberg. Nun steigen Sie bei der DM am Arber wieder ein. Wie ist die Form schon wieder, sind die Fitnesswerte mit früheren zu diesem Zeitpunkt des Jahres vergleichbar?

Die Formkurve scheint zu stimmen, die Werte sind schon fast wieder identisch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich bei der DM performen kann. Letztendlich zeigen aber eben erst die Wettkämpfe, ob alles so passt, wie man sich es vorstellt. Ich bin schon gespannt auf die DM, ja auch ein bisschen Nervosität ist dabei.

Und was nehmen Sie sich vor? Mit der DM beginnt ja praktisch der olympische Winter.

Die DM ist auch mit Blick auf den ersten Weltcup-Kader sehr wichtig. Die Weltcup-Plätze werden zu 40 Prozent nach den DM-Leistungen vergeben. Kurz vor dem Weltcup-Auftakt Ende November in Östersund werden die deutschen Startplätze dann nach Rennen in Ruhpolding endgültig vergeben. Mein erstes Ziel ist es, mir für Östersund einen Platz im DSV-Kader zu sichern. Es wäre dann ideal, wenn ich die Olympianorm noch bis Weihnachten abhaken kann, auf jeden Fall so früh wie möglich. Dies würde den Druck nehmen, alles wäre mit Blick auf die Olympischen Spiele in Antholz entspannter.

Es gibt eine Regeländerung bei der DM: Beim verkürzten Einzel-Wettbewerb, die Frauen müssen 12,5 Kilometer (statt 15 km) laufen, gibt es für Fehler nicht die übliche Zeitstrafe (45 Sekunden, im Winter ist es über 15 km eine Minute), sondern Biathletinnen und Biathleten müssen wie bei Sprint, Verfolgung und Co. in die Strafrunde. Was halten Sie davon?

Ganz ehrlich, damit habe ich mich bisher nicht groß beschäftigt. Ich weiß auch nicht, weshalb man dies gemacht hat. Den entscheidenden Unterschied sehe ich da nicht.

Vor wenigen Tagen fand die Trauerfeier für die tödlich im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückte Laura Dahlmeier statt. Was hat die Biathlon-Legende für Sie bedeutet?

Mir fehlen immer noch die Worte. Wir alle können es immer noch nicht wirklich verstehen, dass Laura nicht mehr da ist. Laura war ein absolutes Vorbild für mich. Ich bin sehr glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte. Sie wird uns allen sehr fehlen.