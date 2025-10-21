Comeback der Schwarzwald Marie: Figur im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder erhältlich

Die Playmobil-Figur mit der Tracht aus Gutach war im Sommer nach wenigen Stunden ausverkauft. Jetzt kommt sie in die Verkaufsstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis zurück.
Sie hat im Sommer für Begeisterung gesorgt, einen Ansturm in den Tourist-Informationen landauf, landab ausgelöst und war nach wenigen Stunden ausverkauft: die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“. Jetzt kommt sie in einer zweiten Auflage von 150 000 Stück zurück und ist ab Donnerstag, 30. Oktober, an zahlreichen Verkaufstellen im Schwarzwald erhältlich.