Comeback der Schwarzwald Marie: Figur im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder erhältlich

Die Playmobil-Figur mit der Tracht aus Gutach war im Sommer nach wenigen Stunden ausverkauft. Jetzt kommt sie in die Verkaufsstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis zurück.

Sie hat im Sommer für Begeisterung gesorgt, einen Ansturm in den Tourist-Informationen landauf, landab ausgelöst und war nach wenigen Stunden ausverkauft: die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“. Jetzt kommt sie in einer zweiten Auflage von 150 000 Stück zurück und ist ab Donnerstag, 30. Oktober, an zahlreichen Verkaufstellen im Schwarzwald erhältlich.

Ganz der ersten Edition entsprechend, trägt die Figur die traditionelle Gutacher Tracht samt rotem Bollenhut und hat eine Schwarzwälder Kirschtorte in der Hand, auch an das Rezept zum Nachbacken von Konditormeister Georg Klumpp aus Baiersbronn ist gedacht. Da alles im Detail stimmig sei, habe sich an der zweiten Ausgabe nichts verändert, erklärt Jens Großkreuz, Leiter der Stabstelle Kommunikation der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg, und verspricht allen Sammlern und Fans der Figur „100 Prozent Schwarzwald Marie“.

Er habe im August so manches traurige Telefonat mit Menschen geführt, die keine Figur mehr bekommen hätten, erinnert sich Großkreuz. Aber mit der Nachfrage habe niemand gerechnet. Um so erfreulicher sei es, dass die Schwarzwald Marie nun wieder in den Verkauf kommt. Gemeinsam mit der Firma Playmobil sei es gelungen, die zunächst für Frühjahr angekündigte Neuauflage noch vor Weihnachten herauszubringen.

„Uns war sofort klar, dass wir alles daransetzen müssen, damit auch die vielen Fans, die bisher leer ausgegangen sind, möglichst schnell wieder die Chance bekommen, die Figur zu erwerben. Deshalb haben wir die Nachproduktion mit höchster Priorität angeschoben. Dass die Figur nun schon ab dem 30. Oktober erhältlich sein wird, viel früher als ursprünglich geplant, freut uns ganz besonders“, betont Bahri Kurter, Vorstand des Spielwarenherstellers.

Erfolgsgeschichte begann in einer Ausstellung

Mit einer Ausstellung rund um „Playmobil-Spielwelten“ in Baiersbronn hatte die Erfolgsgeschichte 2023 ihren Anfang genommen, als der Künstler Oliver Schaffer den Schwarzwald abgebildet und einer Figur einen Bollenhut aufgesetzt hatte. Viele Besucher wollten damals dieses Modell kaufen. So kontaktierte die Baiersbronn Touristik die Firma Playmobil und initiierte in Kooperation mit der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Industrie- und Handelskammern (IHK) im Schwarzwald das Projekt, an dem auch Trachtenexperten aus dem Kinzigtal beteiligt waren.

Bei der Landesgartenschau in Baiersbronn feierte die Schwarzwald-Marie ihre Premiere. Und kaum vorgestellt, waren die 77 000 Exemplare auch schon über Ladentisch gegangen, beziehungsweise der Online-Shop laut Schwarzwald Tourismus GmbH zusammengebrochen. Die Figur sei in Spielzimmern ebenso gefragt wie als Blickfang in Regalen, sie vermittle ein positives Bild des Schwarzwalds und spreche die Menschen über die Region hinaus an, schildert Großkreuz die Reaktionen.

Mitbringsel für Vertreter aus der ganzen Welt

„Was mich besonders freut, ist, dass nicht nur Gäste oder Einheimische, also Privatpersonen so begeistert sind von der Figur, sondern auch große Firmen, Global Player aus dem Schwarzwald. Auch hier funktioniert die Figur wunderbar als Brückenbauer, als Souvenir oder Mitbringsel für Vertreter aus der ganzen Welt“, stellt denn auch Elke Schönborn von der IHK Nordschwarzwald fest.

Ein Werbeträger weit über die Grenzen hinaus: Auch in London ist die Schwarzwald Marie aufgetaucht. Foto: Christina Schanz/Schwarzwald Tourismus

Dass die Schwarzwald Marie inzwischen tatsächlich eine Weltreise angetreten hat, zeige der ein oder andere Schnappschuss, der bei der Schwarzwald Tourismus GmbH lande. Sie habe es von Rotterdam bis nach Hawaii geschafft, freut sich Großkreuz, welch große Wellen die kleine Figur aus dem Schwarzwald schlägt.

Bezugsquellen

Verkaufsstellen

Die Schwarzwald Marie ist ab Donnerstag, 30. Oktober, bei rund 100 offiziellen Verkaufsstellen im gesamten Schwarzwald erhältlich. Der Hersteller Playmobil aus Zirndorf nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 5,99 Euro. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Figur bei den Tourist-Informationen in Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Königsfeld sowie im Haus der 1000 Uhren in Triberg erhältlich.

Handverlesen-Shop

Die Schwarzwald Marie ist für 5,99 Euro unter Telefon 0800/ 780 780 2 montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, samstags von 7.30 bis 12 Uhr oder online unter www.handverlesen-shop.de erhältlich (zuzüglich 3,99 Euro Versandkosten, ab 49 Euro versandkostenfrei.