Comeback der Comic-Kultband: Gorillaz kündigen starbesetztes Album in fünf Sprachen an

Von London bis Neu-Delhi: Die Kultband Gorillaz kündigt ein äußerst internationales Album an, das Musiker aus aller Welt vereint und sogar verstorbene Künstler musikalisch aufleben lässt.
London - Die britische Band Gorillaz ("Feel Good Inc.") hat für das kommende Jahr ein neues Album angekündigt, auf dem zahlreiche internationale Musiker mitwirken und in fünf Sprachen singen. Wie das Kollektiv um Blur-Frontmann Damon Albarn mitteilte, wird auf "The Mountain", ihrem neunten Studioalbum, in Arabisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Yoruba gesungen und gerappt.