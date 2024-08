Oasis 2025 Tour: Wie viel kosten die Tickets?

Seit diesem Dienstag (27. August) ist bekannt, dass die Britpopband Oasis ihr Comeback plant. Mehr als ein Jahrzehnt nach der Trennung wollen die Brüder Noel und Liam Gallagher also wieder gemeinsam auf die Bühne zurückkehren. Entsprechend groß ist die Begeisterung der Fans, schließlich gab es das letzte Konzert vor 15 Jahren.

In den sozialen Medien ist die Vorfreude auf die Auftritte der Band, die mit Liedern wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back in Anger“ und „Supersonic“ die 1990er Jahre prägte, verständlicherweise groß. Spielen will Oasis mehrere Konzerte in Großbritannien und Irland. Aber wie kommt man an Tickets? Und was kosten die?

Oasis-Tour 2025: 14 Konzerte in Großbritannien

Das sind die 14 bestätigten Konzerttermine der Oasis-Tour 2025:

4. Juli 2025 – Principality Stadium (Cardiff)

5. Juli 2025 – Principality Stadium (Cardiff)

11. Juli 2025 – Heaton Park (Manchester)

12. Juli 2025 – Heaton Park (Manchester)

19. Juli 2025 – Heaton Park (Manchester)

20. Juli 2025 – Heaton Park (Manchester)

25. Juli 2025 – Wembley Stadium (London)

26. Juli 2025 – Wembley Stadium (London)

2. August 2025 – Wembley Stadium (London)

3. August 2025 – Wembley Stadium (London)

8. August 2025 – Scottish Gas Murrayfield Stadium (Edinburgh)

9. August 2025 – Scottish Gas Murrayfield Stadium (Edinburgh)

16. August 2025 – Croke Park (Dublin)

17. August 2025 – Croke Park (Dublin)

Gibt es Oasis-Konzerte auch in Deutschland?

Derzeit sind lediglich die 14 Konzerte im Vereinigten Königreich (UK) und Irland angekündigt. Dennoch könnten weitere Termine folgen.

Über Konzerte in Deutschland ist im Moment (Stand 28. August) allerdings noch nichts bekannt. Das letzte Oasis-Konzert fand am 19. Juli 2009 in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt statt.

Wo können die Tickets für Oasis bestellt werden?

Auf der eigenen Webseite listet die britische Band folgende Anlaufstellen für Tickets auf:

ticketmaster.co.uk

gigsandtours.com

ticketmaster.ie

Die Tickets können ab dem 31. August um 10 Uhr für die Konzerte im Vereinigten Königreich beziehungsweise schon um 9 Uhr für die Konzerte in Irland bestellt werden. Um am Vorverkauf teilzunehmen, kann eine vorherige Registrierung notwendig sein.

Rockband Oasis kündigt Ticket Presale an

Die Kultband Oasis hat zudem auch auf X (ehemals Twitter) angekündigt, dass ein Presale zu den Tickets bereits am Freitag, 30. August, startet. Um möglichst vielen Fans eine faire Chance zu geben, werden diese per Losverfahren ausgewählt. Bereits jetzt kann sich dafür registriert werden.

Zur Teilnahme muss man zudem ein kleines Fanquiz beantworten. Die glücklichen Gewinner erhalten dann am Morgen des 30. August eine E-Mail mit den vollständigen Zugangsdaten.

Ticketpreise für die Oasis-Konzerte 2025

Im Moment ist noch nicht bekannt, wie viel die Tickets für die Oasis-Konzerte kosten werden. Einige englische Medien spekulieren allerdings bereits. So berichtet etwa das Newsportal „Manchester Evening News“, dass die Preise über 100 Pfund (rund 120 Euro) liegen werden. Eventuell könnte sich der Preis laut dem Portal in Richtung 140 Pfund (rund 166 Euro) bewegen.

Das Portal „Irish Mirror“ schreibt, dass die Preise für die Konzerte in Dublin durch den Veranstalter MCD bereits feststehen. Ein Ticket soll demnach 86,50 Euro zuzüglich einer Buchungsgebühr kosten. Eine Auflistung mit allen Preisen soll allerdings laut dem Nachrichtensender „BBC“ am 29. August veröffentlicht werden. Da es sich um die ersten Konzerte der Rockband handelt, dürfte der Andrang enorm werden. Einige Fans sind daher wahrscheinlich bereit, hohe Preise für die Konzerte in Kauf zu nehmen.