Colordruck Baiersbronn: Unternehmen ehrt und verabschiedet 29 langjährige Mitarbeiter

Ein Abend im Zeichen des Miteinanders: Das Unternehmen Colordruck Baiersbronn hat zahlreiche Mitarbeiter geehrt und in den Ruhestand verabschiedet.

Im festlich geschmückten Hotel Sonne in Röt kamen Mitarbeiter, Führungskräfte und Gäste des Unternehmens Colordruck Baiersbronn zusammen, um gemeinsam auf besondere berufliche Lebenswege zurückzublicken. Die traditionelle Mitarbeiterehrung und Mitarbeiterverabschiedung bot auch dieses Jahr einen würdigen Rahmen, um Dankbarkeit, Anerkennung und Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Bereits bei der Begrüßung durch Geschäftsführer Mike Günther wurde deutlich, wie sehr dieser Abend im Zeichen des Miteinanders steht. Unter den Gästen befanden sich eine der Gesellschafterinnen, Marlis Schwedes, sowie der Baiersbronner Bürgermeister Michael Ruf.

Zu Beginn des offiziellen Teils betonte Personalleiter Jürgen Kilgus, dass das Jahr 2025 für das Unternehmen ein besonderes war, was die Arbeitsjubiläen betrifft.

Gerald Zwissler 40 Jahre im Betrieb

So konnten 20 Mitarbeiter mit insgesamt 350 Jahren Betriebszugehörigkeit für ihre langjährige Treue ausgezeichnet werden. Elf Beschäftigte feierten ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit, acht blickten auf 25 Jahre im Unternehmen zurück und einer sogar auf 40 Jahre.

Die persönlichen Ehrungen wurden jeweils durch humorvolle und persönliche Worte der Führungskräfte an ihre Mitarbeiter bereichert. Die Abteilungsleiter unterstrichen mit ihren Beiträgen die Wertschätzung für die Jubilare auf besondere Weise, so das Unternehmen weiter.

Ein außergewöhnliches Jubiläum stellte die 40-jährige Betriebszugehörigkeit von Gerald Zwissler dar, der an diesem Abend zusätzlich die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg sowie ein Geschenk der Gemeinde Baiersbronn erhielt, überreicht von Bürgermeister Ruf.

Neun Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet

Neben den Ehrungen standen auch die Verabschiedungen derjenigen Mitarbeiter im Mittelpunkt, die 2025 in den Ruhestand traten. Neun Kollegen verabschiedete das Familienunternehmen – Menschen, die dieses über Jahrzehnte hinweg mit ihrer Arbeit, ihrem Wissen und ihrer Persönlichkeit geprägt haben. Mit deren Abschied verliere das Unternehmen mehr als 355 Jahre Erfahrung, heißt es weiter. „Jeder Einzelne hat Spuren hinterlassen, die bleiben“, würdigte der Geschäftsführer Martin Bruttel die scheidenden Mitarbeiter.

Die Veranstaltung habe eindrucksvoll gezeigt, wie sehr „Colordruck Baiersbronn“ von der Loyalität und dem Engagement seiner Mitarbeiter lebe, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.