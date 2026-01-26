Colordruck Baiersbronn: Unternehmen ehrt und verabschiedet 29 langjährige Mitarbeiter

Ein Abend im Zeichen des Miteinanders: Das Unternehmen Colordruck Baiersbronn hat zahlreiche Mitarbeiter geehrt und in den Ruhestand verabschiedet.
Im festlich geschmückten Hotel Sonne in Röt kamen Mitarbeiter, Führungskräfte und Gäste des Unternehmens Colordruck Baiersbronn zusammen, um gemeinsam auf besondere berufliche Lebenswege zurückzublicken. Die traditionelle Mitarbeiterehrung und Mitarbeiterverabschiedung bot auch dieses Jahr einen würdigen Rahmen, um Dankbarkeit, Anerkennung und Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.