Der Verpackungsdienstleister Colordruck Baiersbronn hat 14 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Gleichzeitig wurden drei Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Über den Ehrungsabend informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.

„Das Jahr 2023 war für uns in puncto Arbeitsjubiläen ein wirklich beeindruckendes und äußerst starkes Jahr“, so Personalleiter Jürgen Kilgus bei seiner Begrüßung. „Unsere Jubilare bringen es auf insgesamt 230 Arbeitsjahre bei Colordruck Baiersbronn“, fügte Kilgus weiter hinzu.

Lesen Sie auch

Die Ehrung der Mitarbeiter, die sich über viele Jahre durch ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement ausgezeichnet haben, fand im Hotel Sonne in Röt statt. Die Wertschätzung brachten insbesondere auch die Gesellschafterinnen Renate Bengel, Marlis Schwedes und Melanie Grebien zum Ausdruck, die jedem Jubilar mit persönlichen Worten dankten.

Axel Klisch für 40 Jahre im Betrieb ausgezeichnet

Den feierlichen Ehrenabend eröffnete Bürgermeister Michael Ruf. Er überreichte die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg an Axel Klisch (Qualitätsmanagement), der an diesem Abend für seine 40- jährige Betriebstreue geehrt wurde. Auch die Abteilungsleiter richteten herzliche Dankesworte an die Jubilare.

Für 25 Jahre wurden Michael-Erwin Schmelzle (Druckerei), Ronald-Steffen Hempel (Stanzerei), Markus Reuff (Leiter IT) sowie Markus Danielczok (Stanzerei) geehrt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden David Farhad, Max Finkbeiner, Steffen Leins, Liridon Avdija, Yakub Asmis, Pascal Wahlich, Kim Öhrlein, Nihada Redzovic sowie Christoph Müller.

Verabschiedung in den Ruhestand

Abschließend wurden Barbara Meyer-Böhringer (Verwaltung) , Cornelia Frei (Stanzerei) sowie Reiner Fahrner (Stanzerei) in den Ruhestand verabschiedet. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Pianist Kevin Dilper.