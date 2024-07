1 In Köln hat am Sonntag die CSD-Parade begonnen - eine der Teilnehmerinnen ist Drag Queen Meryl Deep. (Foto aktuell) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Bei einer der größten CSD-Paraden in Europa demonstrieren wieder viele tausend Menschen für ihre Rechte. Zurzeit ist das nötiger denn je - sagt ein prominenter Teilnehmer.









Köln - Unter dem Motto "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark" ist am Mittag die CSD-Parade in Köln gestartet, einer der größten Umzüge dieser Art in Europa. An der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) beteiligen sich rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.