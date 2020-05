Colmar Ursprung des Coronavirus im Elsass statt in China?

Corona-typische Aufnahmen

Michel Schmitt, der Leiter der Abteilung für Medizinische Bildgebung am Krankenhaus in Colmar, hat für seine Untersuchung die CT-Aufnahmen in seiner Abteilung bis Anfang November 2019 zurückverfolgt und seine Ergebnisse anderen Radiologen zur Prüfung vorgelegt. Demnach gab es im genannten Zeitraum die unterschiedlichsten Diagnosen an der Klinik, darunter aber eben auch rückblickend betrachtet Corona-typische Aufnahmen, die zunächst nur als atypisch verlaufende Grippe-Erkrankungen gewertet wurden, da das Virus in Europa damals noch gar nicht bekannt war.

Bis Ende Februar hat sich das Coronavirus Schmitts Untersuchung zufolge in der Region nur sehr langsam verbreitet, dann sei es zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen gekommen, die Ende März einen Höhepunkt erreicht hätten.

Immer noch hohe Patientenzahlen

Das Elsass galt bis zuletzt als Corona-Risikogebiet. Mittlerweile konnte die weitere Verbreitung des Virus aber eingedämmt werden, wenngleich die Kliniken im Grenzgebiet noch immer hohe Patientenzahlen aufweisen: Das Albert-Schweitzer-Krankenhaus hat im Rahmen der Pandemie bisher rund 300 Corona-Patienten behandelt.