Colmar Noch ein früher Corona-Fall im Elsass

Colmar - Nachdem am Donnerstag die Albert Schweitzer Klinik in Colmar von einem möglichen Corona-Fall bereits Mitte November 2019 berichtet hat, soll es dem Sender France Info zufolge in dem Krankenhaus auch am ­2. Dezember 2019 einen weiteren Covid 19-Fall gegeben haben. Das Klinikum habe den Fall bestätigt, er sei mithilfe eines Schnelltests nachgewiesen worden.