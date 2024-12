Cold Case: Urteil nach Auftragsmord in Thüringen vor fast 21 Jahren

1 Das Landgericht verhängte zweimal lebenslang und sprach einen Angeklagten frei. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Erfurt - Fast 21 Jahre nach dem Auftragsmord an einer Frau in Schöten (Thüringen) sind der frühere Ehemann und der angeklagte Todesschütze zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Erfurt sahen es als erwiesen an, dass der heute 62-Jährige den Mord an seiner von ihm damals getrennt lebenden Frau in Auftrag gab und der 47 Jahre alte Mitangeklagte diesen ausführte. Der Vorsitzende Richter sprach von einer "brutalen, kaltblütigen Hinrichtung". Die 35-Jährige war am 16. Januar 2004 in ihrem Auto mit sieben Schüssen aus einer Pistole getötet worden.