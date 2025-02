Cold Case: Ungelöster Mord von Concetta Daniele: Freiburger Polizei korrigiert Darstellung in ZDF-Sendung

1 Der Mord von Concetta Daniele im Jahr 1994 bleibt weiterhin ungelöst. Foto: Peter Kneffel/dpa

Das Polizeipräsidium Freiburg hat eine Richtigstellung im Zusammenhang mit dem ungeklärten Mordfall Concetta Daniele veröffentlicht.









Ein Fernsehbeitrag über den bisher ungeklärten Mordfall an Concetta Daniele aus dem Jahr 1994 wurde am 31. Januar 2025 im ZDF ausgestrahlt. In dem nicht mit der Kriminalpolizei Freiburg abgestimmten Beitrag wurde berichtet, dass das Opfer im Vorfeld der Tat bei drei jungen Männern mitgefahren sei. Sie habe dieses Auto, einen roten Kleinwagen, in der Habsburgerstraße in Freiburg verlassen.