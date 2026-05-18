«Cold Case» in Frankfurt: Tote aus Main nach 25 Jahren identifiziert - Vater in U-Haft

Eine Leiche im Frankfurter Main stellt Ermittler für fast 25 Jahre vor Rätsel. Nun führten neue Hinweise im «Cold Case» zu einer Festnahme: Der eigene Vater soll die Jugendliche getötet haben.
Frankfurt/Main - Rund 25 Jahre, nachdem eine Frauenleiche in Frankfurt im Main entdeckt wurde, ist die Identität der Toten geklärt und ihr Vater festgenommen worden. Der 67-Jährige werde dringend verdächtigt, vor fast 25 Jahren seine damals 16-jährige Tochter getötet und deren Leichnam in den Main geworfen zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamt gemeinsam mit.