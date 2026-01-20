„Cold Case“ im ZDF-Fernsehen: Ungeklärter Mordfall in Ebringen soll neu aufgerollt werden

Natascha Pfau aus Neuenburg gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch nach 36 Jahren der Mord an ihrer Mutter noch aufgeklärt werden kann.
Seit 2023 setzt die Tochter der getöteten Cornelia Pfau alles daran, dass der ungeklärte Fall wieder neu aufgerollt wird. Ein „Cold Case“-Projekt der Polizeihochschule Baden-Württemberg, bei der sich demnächst Studierende in Villingen-Schwenningen der zwischenzeitlich freigegebenen Akte intensiv annehmen werden, gibt der 42-jährigen Frau aus Neuenburg neue Hoffnung, dass doch noch der Mörder ihrer Mutter ermittelt werden kann. Ebenso erhofft sie sich durch die Fernsehsendung des ZDF am morgigen Mittwoch um 17.10 Uhr neue Hinweise. In der Doku-Reihe „Verbrechen! True Crime“ rückt Rechtsexpertin und Journalistin Sarah Tacke aufsehenerregende Kriminalfälle in den Blickpunkt.