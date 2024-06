„Coco Superstar“: So sah das Hechinger Schüler-Musical zum EM-Spiel aus

1 Während die Nationalmannschaft spielte, haben die Schüler des Gymnasiums ein Musical im Museum aufgeführt. Foto: Schule

Einer harten Konkurrenz sah sich die Musical-Aufführung des Gymnasiums dieses Jahr ausgesetzt, ausgerechnet am Abend des Auftritts spielte die deutsche Nationalmannschaft. Aber offensichtlich hatte es sich herumgesprochen, dass das Musical einen Besuch Wert ist, und so war das Museum vergangene Woche gut gefüllt, als der kleine Chor unter Leitung der Musiklehrerin Cornelia Prauser und unterstützt durch mehrere Achtklässlerinnen die Bühne betrat, um singend die Geschichte von Coco, dem Superstar darzubieten. Darüber berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung.