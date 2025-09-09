Ob Sundowner auf der Terrasse oder geselliger Abend mit Freunden - mit den Teinacher Genuss-Limonaden wird jeder Drink zum besonderen Moment. Natürlich, frisch und vielfältig.

Wie wäre es mit einem Cocktail, der den Sommer einfängt und bleibende Genuss-Momente schafft? Für Genießer, die Wert auf natürlichen Geschmack und Frische legen, bietet Teinacher die perfekte Auswahl für ein authentisches Genusserlebnis. Wer bei Qualität und Geschmack keine Kompromisse eingehen möchte, der setzt bei Fillern auf die Genuss-Limonaden von Teinacher.

Warum sind hochwertige Filler bei Cocktails entscheidend? Filler sind nicht-alkoholische Getränke, die in Cocktails als Hauptbestandteil verwendet werden, um den Drink aufzufüllen und ihm zusätzliche Aromen und Texturen zu verleihen. Typische Filler sind Tonic Water, Limonaden, Säfte oder Soda. Da sie den größten Teil eines Cocktails ausmachen, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Geschmacksprofils.

Natürlich prickelnd: Die Genuss-Limonaden von Teinacher

Teinacher Genuss-Limonaden zeichnen sich durch eine feine Abstimmung von Süße und Säure sowie einem angenehmen Kohlensäuregehalt aus.

Süß, sauer, frisch oder fruchtig? Einfach mal einschenken und Natur genießen.

Diese Sorten stehen parat:

Grapefruit-Himbeere

Kirsch-Zitrone

Johannisbeer-Holunder

Limette-Minze

Mango-Maracuja-Orange

Orange-Mandarine

Pink Grapefruit

Rhabarber-Mirabelle

Zitrone

Weniger Alkohol und mehr Nachhaltigkeit: Das sind die großen Themen in der Getränkebranche. Und Teinacher gehört mit seinen Genuss-Limonaden zu den Trendsettern.

Leckere Cocktail-Rezepte gibt es auf der Webseite von Teinacher.