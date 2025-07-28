Ein Spritz wie ein Sommertag auf Eis: Der „Summer Spritz“ bringt Frische, Leichtigkeit und Schwarzwald-Aroma ins Glas. Inspiriert von dem, wofür Teinacher steht: Qualität – Regionalität – Genuss. Das Rezept und die Anleitung gibt es hier.

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und die Verbundenheit zur Region macht Teinacher besonders. Qualität und Sorgfalt stehen dabei an oberster Stelle: vom ersten Tropfen, der aus den reinen Quellen des Schwarzwalds gewonnen wird, bis hin zur abgefüllten Flasche wird jedes Detail gründlich geprüft.

Rezept der Woche – Summer Spritz Warum? Weil naturbewusstes Denken und nachhaltiges Handeln tief in der Teinacher-Philosophie verwurzelt sind.

Summer Spritz – Sommerfeeling garantiert

Mal reinschmecken? Ideal für heiße Tage ist der Limettenspritz.

Zutaten für diesen frischen Cocktail:

5 cl Lillet Blanc

2 cl Holunderblütensirup

2 bis 3 geviertelte Limetten

1 bis 2 Zweige Minze

Fill-up: Teinacher Genuss-Limonade Limette-Minze

Garnitur: Zuckerrand

Zubereitung:

Mithilfe von Holunderblütensirup und Zucker einen Zuckerrand am Glas bilden. Das Glas mit Eiswürfeln füllen. Zwei bis drei Limetten vierteln, leicht auspressen und zusammen mit dem Holunderblütensirup und dem Lillet Blanc ins Glas geben. Anschließend mit der Teinacher Genuss-Limonade Limette-Minze auffüllen.

Gut zu wissen:

Mit der Erfindung des Shakers Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Shaken von Cocktails populär. Die richtige Mixtechnik ist entscheidend für Geschmack und Konsistenz. Muddling (Zerstoßen) ist die Technik, um frische Zutaten wie Früchte, Kräuter oder Zucker im Glas zu zerdrücken. Mit einem Stößel (Muddler) werden die Aromen freigesetzt, was besonders bei Mojitos zum Einsatz kommt.

Der Sommer lässt sich mit diesem fruchtigen, alkoholfreien Cocktail besonders gut genießen – perfekt für jede Gelegenheit!

Mehr leckere Rezepte gibt es auf der Webseite von Teinacher