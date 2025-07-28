Ein Spritz wie ein Sommertag auf Eis: Der „Summer Spritz“ bringt Frische, Leichtigkeit und Schwarzwald-Aroma ins Glas. Inspiriert von dem, wofür Teinacher steht: Qualität – Regionalität – Genuss. Das Rezept und die Anleitung gibt es hier.
Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und die Verbundenheit zur Region macht Teinacher besonders. Qualität und Sorgfalt stehen dabei an oberster Stelle: vom ersten Tropfen, der aus den reinen Quellen des Schwarzwalds gewonnen wird, bis hin zur abgefüllten Flasche wird jedes Detail gründlich geprüft.