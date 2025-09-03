Sonnig, fruchtig, erfrischend - Orange-Mandarine bringt mediterranen Genuss direkt ins Glas.
4
Sonnig, fruchtig, erfrischend - Orange-Mandarine bringt mediterranen Genuss direkt ins Glas. Foto: Teinacher

Ein Spritz wie ein Sommertag auf Eis: Der „Mandarin Magic“ bringt Frische, Leichtigkeit und Schwarzwald-Aroma ins Glas. Inspiriert von dem, wofür Teinacher steht: Qualität – Regionalität – Genuss. Das Rezept und die Anleitung gibt es hier.

Mit den richtigen Zutaten den perfekten Moment kreieren: Dafür sind die Genuss-Limonaden aus dem Hause Teinacher wie gemacht. Seinen harmonischen Geschmack verdanken sie dem ausgewogenen Mineralgehalt der Teinacher Quellen – zu Hause ebenso wie in der gehobenen Gastronomie.

 

Warum Cocktails mit Teinacher mixen?

Weil ein Cocktail nur dann wirklich schmeckt, wenn er „rund“ ist. Die Genuss-Limonaden sind hochwertige Filler und sorgen dafür, dass die Aromen der Spirituosen und der anderen Zutaten optimal zur Geltung kommen.

Mal reinschmecken?

Orange trifft Mandarine – harmonischer Einklang:

Das sind die Zutaten:

  • 3 cl weißer Rum
  • 2 cl Maracujasaft
  • 2 cl Rohrzuckersirup
  • ½ ausgepresste Zitrone
  • Fill-up: Teinacher Genuss-Limonade Orange-Mandarine
  • Garnitur: Zuckerrand, Orangenzeste

Zubereitung:


  1. Martiniglas in Rohrzuckersirup und Zucker tauen, um einen dekorativen Zuckerrand zu kreieren.
  2. Eiswürfel in einem Mixbecher geben.
  3. Rohrzuckersirup, weißer Rum, Maracujasaft und den Saft einer halben Zitrone in den Mixbecher geben.
  4. Schaumig shaken und mit der Teinacher Genuss-Limonade Orange-Mandarine aufgießen.
  5. Im Anschluss mit einer Orangenzeste dekorieren.

Gut zu wissen:

Ein kaltes Glas hält den Drink länger frisch. Während der Cocktail gemixt wird, kann man die Gläser für ein paar Minuten in den Kühlschrank stellen oder mit Eiswasser befüllen.

Mehr leckere Rezepte gibt es auf der Webseite von Teinacher.

 