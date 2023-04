19 Ein bisschen „Space Odyssey“ in der Wüste: Die Outfits spielen bei Coachella eine fast so wichtige Rolle wie die Musik. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Taya Gray/The Desert Sun

Das erste Coachella-Wochenende ist über der Bühne, die kalifornische Wüstenstadt Indio bereitet sich auf Wochenende zwei vor – Zeit, einen Blick auf die Outfits zu werfen, die fast so wichtig sind wie die Musik.









Es ist eines der größten Festivals der Welt – Coachella. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden wird in der kalifornischen Wüstenstadt Indio die Musik gefeiert. Das Line-up ist an beiden Wochenenden identisch: Als Headliner stehen diesmal der aus Puerto Rico stammende Popstar Bad Bunny, die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink und der R&B-Sänger Frank Ocean auf dem Programm. Auf der Bühne stehen auch die Gorillaz, Rosalía, Björk und Blondie. Das erste Wochenende ist bereits durch, von Freitag bis Sonntag steigt die zweite Coachella-Runde.

Fast so wichtig wie die Musik sind inzwischen die Outfits geworden, in denen die Festivalbesucher durch die kalifornische Wüste paradieren. Viele Coachella-Geher planen schon Wochen vorher ihre Garderobe. Der Look: Country trifft Dancefloor. Wenig Stoff, dafür umso mehr Cowboyboots.

So wie die deutsche Radiomoderatorin Lola Weippert, die ihren Followern auf Instagram gleich mehrere ihrer verrückten Coachella-Outfits zeigte.

Ein bisschen erinnerte der Look der Stuttgarter Moderatorin an den brasilianischen Karneval. Das macht aber nichts – denn wie unsere Bildergalerie beweist, geht bei Coachella praktisch alles.