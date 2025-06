Coach gefunden: Günter Hirsch trainiert die neue SG B.K.N.

Das Trainerteam für die neue SG Gemeinde Buchenberg-Königsfeld-Neuhausen (B.K.N.) ist komplett. Mit Günter Hirsch steht künftig ein erfahrener Trainer an der Seitenlinie.

Kreisliga B Staffel 1: Nach längerer Suche der Verantwortlichen steht nun das Trainerteam für die neu gegründete SG Gemeinde B.K.N. (Buchenberg-Königsfeld-Neuhausen): Der erfahrene 54-jährige Günter Hirsch steigt nach einer längeren Pause wieder ins Trainergeschäft ein. Seine Assistenten werden die beiden spielenden Co-Trainer Jonas Bernhart und Leon Dannert.

„Wir freuen uns, dass es nach intensiver Suche geklappt hat und wir nun rechtzeitig im Sommer starten können um aus den Spielerkadern neue Teams formen zu können“, so der sportliche Leiter des FC Königsfeld, Alexander Thumer, und FCK-Präsident Dietmar Eschner.

15 Jahre Erfahrung als Trainer

Hirsch, der früher bei der DJK Villingen und beim Heidenheimer SB spielte, trainierte in den vergangenen 15 Jahren etliche Teams in verschiedenen Spielklassen wie zuletzt den FC Unterkirnach (bis 2021 in der Pandemie als B1-Tabellenführer) und davor den FC Fischbach (mit dem er 2018 Kreisliga A-Meister wurde), den FC Grüningen, die DJK Villingen, SG Klengen-Kirchdorf oder den SV Überauchen.

Drei Vereine fusionieren, Landesligateam bleibt eigenständig

Die Spielgemeinschaft der Gesamtgemeinde besteht aus den drei Vereinen SV Buchenberg, FC Königsfeld sowie FC Neuhausen besteht und geht mit zwei aktiven Teams an den Start. Die Landesliga-Mannschaft des FC Königsfeld behält ihre Eigenständigkeit, die Herren 2 gehen in die SG B.K.N. über.