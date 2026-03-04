Coach Gässler bleibt: Robin Ziegler hört im Sommer bei der HSG Nonnenweier/Ottenheim auf

Der Trainer der Spielgemeinschaft von Nonnenweier und Ottenheim legt ab Sommer eine Pause vom Handball-Geschehen ein. Felix Gässler bleibt Coach.
NONNENWEIER/OTTENHEIM. Bei der HSG Nonnenweier/Ottenheim kündigen sich ab dem Sommer personelle Veränderungen an der Seitenlinie an. Der aktuelle Tabellendritte der Landesliga steht mitten im Aufstiegsrennen. Im zweiten Jahr seit dem Zusammenschluss der Herren des TuS Ottenheim und des TuS Nonnenweier ist eine sportliche Partnerschaft entstanden, die immer fruchtbarer zusammenwächst.