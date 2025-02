Lions Club Freudenstadt 750 000 Euro innerhalb von 70 Jahren gespendet

Mit einer großen Charterfeier feierte der Lions Club Freudenstadt sein 70-jähriges Bestehen. Zahlreiche Projekte und Institutionen wurden von ihm in den letzten Jahrzehnten finanziell unterstützt. Eine der größten Einzelspenden in der Geschichte des Clubs, 20 000 Euro, ging nun an das Kinderhaus Luftikus.