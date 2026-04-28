Co-Trainer fehlt: Coach Eduard Jung erklärt seinen Abgang beim SV Oberschopfheim

Eduard Jung zieht es als Trainer von Oberschopfheim nach Prinzbach – auch, weil er dort Unterstützung an der Seitenlinie erhält. Beim SVO wird ein Nachfolger gesucht.
Der SV Oberschopfheim ist für die kommende Saison auf Trainersuche. Eduard Jung zieht es nach nur einer Spielzeit bei den Kickern aus dem Friesenheimer Ortsteil wieder zurück zur DJK Prinzbach (wir berichteten). Erst im Sommer war er den anderen Weg von Prinzbach zum Bezirksligisten gegangen. Nun erfolgt schon früh die Rolle rückwärts.