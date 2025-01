Continental-Cup in Schonach Teilnehmer aus zwölf Nationen am Start

Nach dem grandiosen Weltcup-Wochenende beim Schwarzwaldpokal legte der Skiclub Schonach an diesem Wochenende gleich nach. Beim Continental-Cup in der Nordischen Kombination waren 19 Damen und 60 Herren aus zwölf Nationen am Start.