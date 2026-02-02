CMT in Stuttgart: Dafür wurde das Kinzigtal als „Tourismusheld“ ausgezeichnet

Mit einem Auftritt auf der Urlaubsmesse CMT startet das Kinzigtal ins neue Tourismusjahr.
Trachten, Tänze, Handwerk und Historie: Bei der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart, hat sich auch das Kinzigtal mit allem präsentiert, was Jahr für Jahr Tausende von Touristen in die Region zieht – und dafür wurde es als „Tourismusheld“ ausgezeichnet. Dieses Jahr fand die CMT vom 17. bis 25. Januar statt. Das Kinzigtal stellte sich unter dem Leitmotiv „Tradition“ vor.