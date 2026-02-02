CMT in Stuttgart: Dafür wurde das Kinzigtal als „Tourismusheld“ ausgezeichnet

Trachten, Tänze, Handwerk und Historie: Bei der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart, hat sich auch das Kinzigtal mit allem präsentiert, was Jahr für Jahr Tausende von Touristen in die Region zieht – und dafür wurde es als „Tourismusheld“ ausgezeichnet. Dieses Jahr fand die CMT vom 17. bis 25. Januar statt. Das Kinzigtal stellte sich unter dem Leitmotiv „Tradition“ vor.

Am dritten Tag der Ausstellung setzte Baden-Württemberg beim Tourismustag inhaltliche Schwerpunkte, heißt es in einer Pressemitteilung von Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK). Unter dem Motto „Vielfalt mit Qualität und Profil“ trafen sich demnach Vertreter aus Politik, Tourismus und Wirtschaft zum Austausch. Auch aus dem Kinzigtal waren zahlreiche Repräsentanten vor Ort, darunter Hornbergs Bürgermeister Marc Winzer, sein Amtskollege Siegfried Eckert aus Gutach und Isabella Schmider, Geschäftsführerin beim Verein STK .

Seit insgesamt 23 Jahren ist Eckert bereits Bürgermeister und war fast jedes Jahr auf der Messe dabei, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und seit es den STK gibt, habe ich keine einzige CMT verpasst. Ich bin jedes Jahr am Tourismustag vor Ort“, informiert der Rathauschef. Marc Winzer nahm nicht nur als Vertreter seiner Stadt an der CMT teil, sondern auch als Stellvertreter des STK. „Hornberg ist ein Gründungsmitglied des STK, deshalb ist es mir sehr wichtig, unseren Messeauftritt zu unterstützen“, betont Winzer. „Die CMT erfreut sich regen Zuspruchs und das Interesse der Besucher am Kinzigtal ist nach wie vor ungebrochen“, sagt er stolz. Sich als Region auf der Messe mit einem positiven Auftritt präsentieren zu können, sei ein toller Erfolg.

Bedeutende Auszeichnung für Bollenhut-Gemeinden

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Kinzigtal mit der Auszeichnung „Tourismushelden Baden-Württemberg“. In diesem Jahr wurden die drei Trachtenvereine aus Gutach, Wolfach-Kirnbach und Hornberg-Reichenbach für ihr langjähriges Engagement geehrt, heißt es in der Mitteilung des STK. Vertreter der Vereine nahmen die Auszeichnung in traditioneller Tracht entgegen. Mit ihrem Einsatz würden sie maßgeblich zum Erhalt der Schwarzwälder Trachten und Kultur beitragen. Die berühmte Bollenhut-Tracht, die ausschließlich aus diesen drei Orten stammt, ist weit über die Region hinaus bekannt und ein prägendes Symbol für den Schwarzwald, heißt es weiter. Staatssekretär Patrick Rapp verlieh die Urkunden feierlich. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, sie ist eine besondere Ehrung für das Kinzigtal“, sagt Schmider vom STK im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch Siegfried Eckert wird dieser Moment lange im Gedächtnis bleiben, sagt er. Neben der Übergabe der Auszeichnung wurden Reden gehalten, Vorträge und Übernachtungszahlen präsentiert, berichtet er. „Das ist sehr interessant und spannend. Am Ende diesen Tages geht man gescheit heim“, ist er überzeugt. Zudem könne man sich Anregungen bei anderen Gemeinden einholen.

Bei einer Begegnung zwischen Trachtenträgern und Tourismus-Landesministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zeigte sich diese begeistert von den historischen Trachten und dem authentischen Auftritt der Region. Auch das Rahmenprogramm, das Vertreter des Kinzigtals zeigten, unterstrich den traditionellen Schwerpunkt des Messeauftritts. Die Trachtentanzgruppe des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof führte traditionelle Tänze auf. Sie präsentierte dabei unterschiedliche Trachten aus dem Kinzigtal. Der Stand des STK stand ebenfalls ganz im Zeichen der Tradition. So informierte ein Bergwerksführer aus Haslach die Besucher über die regionale Bergbaugeschichte und eine Spinnerin vom Vogtsbauernhof zeigte ihr historisches Handwerk direkt am Stand. „Das ist gelebte Tradition“, kommentiert Eckert dieses Rahmenprogramm.

Beim Pressefrühstück der Schwarzwald-Tourismus-Gesellschaft wurde der neue Kinzigtalsteig vorgestellt, dessen Eröffnung für den Herbst 2026 geplant ist, berichtet Schmider. „Das ist ein Höhepunkt für das Kinzigtal in diesem Jahr“, sagt sie.

Publikumsliebling ist „Schwarzwald Marie“

Große Aufmerksamkeit bekam die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald-Marie“. An deren Gestaltung, Umsetzung und dem Vertrieb wirkten der STK und die Trachtenvereine aktiv mit. Die „Marie“ entwickelte sich im Jahr 2025 zu einem Publikumsliebling und war ein Erfolg. Eine dritte Auflage ist für dieses Jahr bereits geplant.

„Die CMT 2026 zeigt eindrucksvoll, wie stark unsere Region durch gelebte Tradition, engagierte Menschen und hochwertige Angebote geprägt ist“, wird Schmider in einer Pressemitteilung zitiert. „Gerade die Verbindung aus Kultur, Qualität und herzlicher Gastfreundschaft macht das Kinzigtal so besonders.“

So sieht das auch Siegfried Eckert. „Unsere Tracht, unsere Lebensweise und unsere Traditionen stehen für Heimat, Ehrlichkeit und Bodenständigkeit“, fasst Gutachs Bürgermeister am Ende des Gesprächs mit unserer Redaktion zusammen. „Die Bayern haben ihre Lederhosen, wir unseren Bollenhut.“

Der Verein STK