5 Sido hautnah gab es Freitagnacht in der "KuFa" zu erleben. Der Berliner Rapper gab ein halbstündiges Clubkonzert. Foto: Marschal

So populären Besuch hat es wohl noch nie in der noch recht jungen Geschichte der Kulturfabrik in Ebingen gegeben: Der Berliner Nummer-1-Rapper Sido haute auf der kleinen Clubbühne einen Hit nach dem anderen raus.















Albstadt-Ebingen - Schon kurz nach Mitternacht scharten sich die ersten Partygäste vor der kleinen Clubbühne in der Kulturfabrik, dem ehemaligen "Tropi". Jeder wollte möglichst nah dran sein, wenn Rapper Sido auf der Bühne steht. Wirklich weit weg von dem Berliner Künstler konnte man aber nicht sein: Das Clubkonzert punktete mit Nähe. Sido ist derzeit mit DJ Desue auf Usta-Soundsystem-Tour und spielt vornehmlich in kleineren Locations. Dabei könnte der 41-Jährige auch problemlos große Hallen füllen.

Daher war es kaum verwunderlich, dass die "KuFa" aus allen Nähten platze. Rund 1200 Konzertbesucher zwischen geschätzt 18 und 40 Jahren sind teilweise aus den Nachbarlandkreisen in die "KuFa" gekommen, um Sido zu erleben. Augenscheinlich waren auch Fans der ersten Stunde dabei. Mit Hits wie "Fuffis im Club" wurde der ehemalige Aggo-Berlin-Rapper 2004 bekannt.

Kurz vor 1 Uhr betritt Sido die Bühne

DJ Gee Effekt heizte dem Publikum mit Hip Hop Klassikern ein und ließ die Spannung ins Unermessliche steigen. Dann, kurz vor 1 Uhr, betrat der wohl berühmteste Showact, der je in der "KuFa" gespielt hat, die Bühne und haute einen Hit nach dem anderen raus. "Bilder im Kopf", "Schlechtes Vorbild", "Astronaut" und auch die ganz alten Songs wie "Mein Block" konnten wohl so ziemlich alle Konzertbesucher mitsingen beziehungsweise mitrappen.

Wand von Smartphones

So nah ran kommt man nur bei einem Clubkonzert: Die Besucher in der ersten Reihe waren maximal zwei Meter weg von Sido, der zwischen den Songs schon mal in die Menge prostete, ehe er einen "Kurzen" Schnaps exte – und das alles unter der wachsamen Kameras von zahlreichen Smartphones, die sich wie eine Wand vor der Bühne auftürmten.

Konzentration auf die bekanntesten Songs

Die neueren Songs ließ Sido weg und konzentrierte sein minimiertes Clubprogramm vielmehr auf die Gassenhauer, auf die im Publikum eigentlich alle gewartet haben: "Tausend Tattoos" und "Augen auf" durften da natürlich nicht fehlen. Die Gäste forderten die Lieder ein und stimmten auch das ein oder andere Lied aus seinen ersten Jahren im Rap-Zirkus an, als Sido noch als Rapper mit der silbernen Maske bekannt war.

Eine halbe Stunde Hochstimmung

Diese hat der 41-Jährige mittlerweile abgelegt und durch Gesichtsbehaarung und – wie am Freitagnacht – durch Sonnenbrille ersetzt. Sido ist mit den Jahren nahbarer geworden und platziert vielleicht auch deswegen regelmäßig auf den vorderen Plätzen in den Charts. In Ebingen hat Sido, der sich in den vergangenen 18 Jahren zu Deutschlands Rap-Elite gemausert hat, gezeigt, dass er immer noch der Rapper ist, der es genießt, vor einem kleinen Publikum im Club aufzutreten.

Eine halbe Stunde Hochstimmung. Tanzen, hüpfen, schwitzen, mitgrölen – um halb zwei Uhr war der Auftritt schon wieder vorbei und DJ Gee Effekt übernahm wieder die Songauswahl.