Clube Portuguese Ebhausen: Kreis Calw hat eine neue Fußballmannschaft

Mit dem Club Portuguese Ebhausen ist nun auch der Kreis Calw im offiziellen Freizeitsport des Württembergischen Fußballverbands vertreten. Die neue Mannschaft steigt am kommenden Montag, 29. September, in die Staffel 4 der Freizeit-Verbandsliga ein. Erster Gegner ist die Spvgg Turbine Cannstatt, Anpfiff ist um 20.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hofener Straße in Stuttgart.

Fast nur Stuttgarter Teams Der Club Portuguese Ebhausen wird in mehrfacher Hinsicht ein Exot in der Liga sein. Zum einen kommen sechs der acht Mannschaften aus Stuttgart – darunter der FC Latinos Stuttgart, CT United Stuttgart und der FSV Waldebene Ost. Weiteres Team sind die Orange Devils Maichingen. Neben der geografischen Randlage ist aber noch ungewöhnlicher, dass die Ebhausener grundsätzlich auf ihr Heimrecht verzichten und ausschließlich Auswärtsspiele bestreiten.

Bereits seit 1981 existiert der Freizeitfußball unter dem Dach des WFV. Gespielt wird nach den ganz normalen Regeln: elf gegen elf Spieler, über zweimal 45 Minuten und auf Großfeld. Der WFV schickt offizielle Schiedsrichter und genau wie im regulären Spielbetrieb erhält jeder Meister am Saisonende einen Wimpel.

Wichtiger Unterbau

Für den WFV ist der Freizeitfußball ein wichtiger Unterbau: „Bemerkenswert ist, dass die Freizeit-Fußball-Liga in den vergangenen 30 Jahren über 2000 Spieler und Spielerinnen wieder dem aktiven Spielbetrieb zugeführt hat“, schreibt der Verband. Und auch mehrere Vereine haben den Sprung vom Freizeitfußball in den regulären Spielbetrieb gemacht. Prominentestes Beispiel ist die SG Sonnenhof Großaspach. Sie startete 1982 als Freizeit-Team und wechselte 1986 in den regulären Spielbetrieb. Aktuell spielt sie in der Regionalliga Südwest, ihr Trainer ist der aus Nagold stammende Pascal Reinhardt.