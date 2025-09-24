Clube Portuguese Ebhausen: Kreis Calw hat eine neue Fußballmannschaft

Die Fußball-Familie im Kreis Calw hat mit dem Club Portuguese Ebhausen Zuwachs bekommen. Kurios: Die neue Mannschaft spielt ausschließlich auswärts.
Mit dem Club Portuguese Ebhausen ist nun auch der Kreis Calw im offiziellen Freizeitsport des Württembergischen Fußballverbands vertreten. Die neue Mannschaft steigt am kommenden Montag, 29. September, in die Staffel 4 der Freizeit-Verbandsliga ein. Erster Gegner ist die Spvgg Turbine Cannstatt, Anpfiff ist um 20.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hofener Straße in Stuttgart.