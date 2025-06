Club-WM: Geburtstagskind Messi steht mit Inter Miami im Achtelfinale

2 Blieb trotz vieler Chancen ohne Tor: Lionel Messi. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Inter Miami und Lionel Messi verspielen gegen Palmeiras einen 2:0-Vorsprung und stehen dennoch im Achtelfinale der Club-Weltmeisterschaft. In der K.-o.-Runde kommt es zum Duell mit Messis Ex-Club.







Miami Gardens - Lionel Messi hat sich zu seinem Geburtstag selbst beschenkt und mit Inter Miami das Achtelfinale bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA erreicht. Das Team des argentinischen Fußball-Weltmeisters, der an heute 39 Jahre alt wird, verspielte zwar im abschließenden Gruppenspiel eine 2:0-Führung gegen Palmeiras aus Brasilien, zog aber durch das 2:2 (1:0) als Tabellenzweiter wie auch der Gegner mit fünf Punkten in die K.-o-Runde ein.