Club Handicap Albstadt: Bei „Immer wieder sonntags“ in Rust mit dabei

Der Club Handicap Albstadt organisiert Freizeitmöglichkeiten für Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung. Nun wird ein lange gehegter Wunsch Realität.
Im Juni ist es wieder so weit: Dann finden die Special Olympics im Saarland statt. Was das mit Albstadt zu tun hat? Jede Menge! Denn hier trainieren die Mitglieder des örtlichen Club Handicap regelmäßig in der Sportart Schwimmen. „In jedem von uns steckt ein Held“, lautet das Motto der von Eunice Kennedy Shriver im Jahr 1968 gegründeten Bewegung. Was für den einen die Olympics, den anderen die Paralympics, das sind die Special Olympics für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Auch sie sind Helden!