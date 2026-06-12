Clout-Turnier in Müllheim: Ein Stofflappen markiert das Ziel

Die Schützengesellschaft Müllheim lädt zum Clout-Bogenschießen auf dem Müllheimer Segelflugplatz ein.
Der Bogensport liegt im Trend. Erst vor zwölf Jahren hat der älteste Verein Müllheims, die 1563 gegründete Schützengesellschaft, das Bogenschießen in sein Angebot aufgenommen. Aus anfangs fünf Bogenenthusiasten ist mittlerweile die größte Abteilung des Vereins geworden. 60 Jugendliche und 60 Erwachsene trainieren regelmäßig auf dem Vereinsgelände am Müllheimer Eichwald, berichtet Jugendtrainerin Jasmin Wegling im Gespräch mit unserer Redaktion.