"Click & Meet" in Rottweil

1 In Rottweil können Click & Meet Termine ab sofort online von Zuhause gebucht werden. (Symbolfoto) Foto: © Andrey Popov – stock.adobe.com

Seit Montag können die Geschäfte der Rottweiler Einzelhändler nach vorheriger Terminvereinbarung wieder besucht werden. Damit die Termine schnell und effizient gebucht werden können gibt es nun ein einheitliches, kostenloses Online-Buchungs-System.

Rottweil - Nach zwölf Wochen im Lockdown dürfen die Rottweiler Geschäfte seit Montag "Click & Meet" anbieten. Die neue Corona-Verordnung gibt dabei vor, dass der Zugang zu den Ladenflächen beschränkt und lediglich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Für Rottweil wurde hierfür ein eigenes Online-Reservierungssystem eingerichtet, wie jetzt mitgeteilt wird. Der Termin beim Einzelhändler oder Dienstleister kann bequem von Zuhause aus gebucht werden.

"Wir wollten ein einheitliches, digitales System schaffen. Es war abzusehen, dass viele Bürger irritiert sein werden welche Einzelhändler ›Click & Meet‹ anbieten und wie die Termine jeweils reserviert werden können. Noch komplizierter wird es, wenn sich die Inzidenzen verändern", so die Innenstadtmanagerin Tamara Retzlaff.

Start-Up aus der Region

Bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz habe sie daher in Zusammenarbeit mit dem GHV und der Abteilung Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing eine Lösung erarbeitet. Das Online-Reservierungssystem wurde in Zusammenarbeit mit einem regionalen Start-Up aufgebaut. Localfirst24 wird von zwei Brüdern aus der Region betrieben und bietet einen lokalen Marktplatz mit angeschlossenem regionalen Lieferservice an.

"Zunächst war ein lokaler Marktplatz bei uns nicht in Planung, doch die Brüder Klett erwiesen sich als äußerst kooperativ und innovativ. So entschieden wir kurzfristig gemeinsam, ihren Marktplatz um eine Terminbuchungs-Option zu erweitern und diese in der aktuellen Situation zu nutzen", erläutert Retzlaff.

Dabei habe localfirst24 das Tempo mithalten können, welches die neuen Corona-Maßnahmen und somit auch das Innenstadt-Team vorgaben. Innerhalb eines Wochenendes sei das System einsatzbereit gewesen und biete außerdem die Möglichkeit für Händler, ihre Produkte zusätzlich online zu verkaufen. Ein großer und wichtiger Schritt auf dem Weg der Digitalisierung, meint sie.

Aktuelle Änderungen werden einbezogen

Derzeit stehe jedoch das Online-Termin-Reservierungssystem im Vordergrund. Dabei gehe es neben der Terminbuchung vor allem darum, die Bürger auf einer einheitlichen Plattform schnell über tagesaktuelle Änderungen informieren zu können.

"Uns allen fehlt die Planungsgrundlage", räumt Tamara Retzlaff ein. "Es ist sicherlich richtig, dass wir eine Notbremse einbauen, doch dadurch kann jeder Tag anders aussehen. Vielleicht können wir den Einzelhandel morgen öffnen, vielleicht müssen wir aber auch morgen wieder auf "Click & Collect" zurückgreifen. Bei vielen ist die Verunsicherung groß, ob sie überhaupt einkaufen gehen können."

Dokumentation automatisiert

Darüber hinaus hätten viele Einzelhändler derzeit abweichende Öffnungszeiten, da beispielsweise Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Das Online-Reservierungssystem soll den Bürgern schnell und übersichtlich Auskunft geben. Die teilnehmenden Händler können neben den Öffnungszeiten individuell angeben, wann ein Termin möglich ist, wie viel Zeit zwischen Terminen liegen muss um beispielsweise Reinigungsarbeiten durchzuführen oder wie viele Personen gleichzeitig einen Termin buchen können. Die Kunden erhalten eine übersichtliche Zusammenfassung aller gebuchten Termine und werden informiert, wenn sich etwas ändert. Zudem wird durch das System für den Händler automatisch die Dokumentation übernommen.

Der GHV-Vorsitzende Detlev Maier ist zuversichtlich: "In kurzer Zeit haben wir eine Plattform geschaffen, die den neuesten technischen Standards entspricht und für den Kunden die Terminbuchung denkbar einfach gestaltet. Zudem ist es möglich, über dasselbe System für jeden Händler auch einen Online-Shop inklusive Lieferung durch den Dienstleister einzurichten. Jetzt ist unsere Ziel, so viele Händler wie Rottweil auf der Plattform mitzunehmen und gemeinsam die Werbetrommel für den Kunden zu rühren, getreu unserem Motto: ›Gemeinsam sind wir stark"." n Termine können ab sofort über die Website www.localfirst24.de/rottweil gebucht und bei kurzfristigen Planänderungen teilweise auch storniert werden. Interessierte Händler, die noch mitmachen möchten, können sich an den Gewerbe- und Handelsverein oder das Innenstadtmanagement wenden. Die Terminbuchung ist für Händler und Kunden kostenlos.