"Click & Collect" Das war der Anteil von Dorothee Eisenlohr

Schramberg - Das Konzept "Bestellen und Abholen" funktioniert seit einigen Tagen und gibt den Lockdown-geplagten Einzelhändlern wieder etwas Luft zum Atmen. Ist OBin Dorothee Eisenlohr mitverantwortlich, dass die Landesregierung dieses Konzept ermöglicht hat?

Rückblende: Mitte Dezember hatte sich Eisenlohr als Oberbürgermeisterin einer "kleinen" Großen Kreisstadt mit einem offenen Brief an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewandt. Schon seit März beobachte sie, dass die Corona-Verordnungen vermutlich für große Städte gemacht würden – und dort wohl auch sinnvoll seien. "Bei uns auf dem Land erscheint vieles davon jedoch unnötig, schwer nachvollziehbar und daher skurril, schrieb Eisenlohr damals. "Hören Sie bitte damit auf, Regeln zu machen, die Dörfer, Städte und Großstädte über einen Kamm scheren: Das gefährdet über kurz oder lang die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung", monierte sie. Zudem beklagte sie die unterschiedliche Behandlung von großen Vollsortimentern, Supermärkten und Drogerien auf der einen und den kleinen, inhabergeführten Läden auf der anderen Seite. Sie befürchtete weitere Schließungen und eine Verödung von Innenstädten – nicht nur in Schramberg.