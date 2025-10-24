Clever parken in Furtwangen: Hier steht das Auto ganztags kostenlos

Freie Parkplätze gibt’s in Furtwangen viele – doch kostenlos? Wer den ganzen Tag parken will, muss genau wissen, wo. Wir zeigen, wo es gratis geht – und was es sonst kostet.
Freie Parkplätze am Straßenrand sind in Furtwangen reichlich vorhanden. Ein Mekka für jeden Berufspendler, mag man meinen. Doch wer sein Auto arglos abstellt, riskiert ein Parkknöllchen, denn: Die meisten Parkplätze sind tatsächlich kostenpflichtig – und wer sich nicht auskennt, sucht Stellflächen für ganztägiges kostenloses Parken zunächst vergeblich. Wir haben nachgehakt bei der Stadtverwaltung: Wie viel Platz ist da überhaupt für die Autos von in Furtwangen Beschäftigten – und mit welchen Kosten ist jeweils zu rechnen?