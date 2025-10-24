Clever parken in Furtwangen: Hier steht das Auto ganztags kostenlos

Freie Parkplätze gibt’s in Furtwangen viele – doch kostenlos? Wer den ganzen Tag parken will, muss genau wissen, wo. Wir zeigen, wo es gratis geht – und was es sonst kostet.

Freie Parkplätze am Straßenrand sind in Furtwangen reichlich vorhanden. Ein Mekka für jeden Berufspendler, mag man meinen. Doch wer sein Auto arglos abstellt, riskiert ein Parkknöllchen, denn: Die meisten Parkplätze sind tatsächlich kostenpflichtig – und wer sich nicht auskennt, sucht Stellflächen für ganztägiges kostenloses Parken zunächst vergeblich. Wir haben nachgehakt bei der Stadtverwaltung: Wie viel Platz ist da überhaupt für die Autos von in Furtwangen Beschäftigten – und mit welchen Kosten ist jeweils zu rechnen?

Eine Autofahrerin aus Donaueschingen hat seit kurzem ihren Arbeitsplatz in Furtwangen. Entnervt kurvt sie durch die Straßen in Furtwangen – für die Parkplätze am Straßenrand muss ein Parkschein gelöst werden, in den meisten Straßen darf man darüber hinaus nur zwei Stunden stehen bleiben. Für einen Acht-Stunden-Tag ist das also keine Option.

Nachgefragt bei einer Fußgängerin, die gerade mit ihrem Hund Gassi geht, erntet die Frau nur ein entschuldigendes Schulterzucken: „Ich wüsste jetzt echt nicht, wo Sie hier ganztags kostenlos parken können.“ Sie wünscht aufmunternd lächelnd „viel Glück“ bei der weiteren Suche.

Hermann Fengler von der Stadtverwaltung Furtwangen kann die Ratlosigkeit der Autofahrerin offenbar nicht nachvollziehen. Er verweist auf Anfrage auf „107 kostenfreie Ganztagsstellplätze im erweiterten Innenstadtbereich“. Aber wo sind die überhaupt? Und wie weit muss man laufen?

Kostenlos und ganztags

„Zwischen zwei und sieben Minuten“, so der „Stadt-Sheriff“ Fengler, dessen Aufgabe bei der Stadtverwaltung es auch ist, Parksünden zu ahnden. Er verweist auf gleich fünf Bereiche im direkten Innenstadtumfeld , in welchen nach aktueller Bestandsaufnahme kostenfreie und zeitlich unbegrenzte Parkmöglichkeiten zu finden sind:

– Die Bismarckstraße verfüge über 36 Stellplätze

– Die Bühlhofstraße über sieben Stellplätze

Gewusst, wo! Auch in der Bühlhofstraße ist ganztags kostenlos Platz für sieben Autos. Foto: Cornelia Spitz

– In Kirner-/Werder- und Friedrichstraße zusammen gibt es 50 kostenlose Stellplätze

Zusammen bringen es die Kirner- (Bild), Werder- und Friedrichstraße auf 50 kostenlose Plätze laut Stadtverwaltung. Foto: Cornelia Spitz

– im Eigenheimweg sechs Stellplätze

– und beim Friedhof acht Stellplätze

Überdachtes Parken

Interessant für alle, die einen überdachten Parkplatz wünschen: Die Stadt Furtwangen unterhält zwei Tiefgaragen im zentralen Innenstadtbereich. „In der Regel stehen dort ausreichend freie Stellplätze zur Verfügung“, meint Fengler.

Außerdem besteht dort auch die Möglichkeit, einen Monatsparkschein zu erwerben. Die monatliche Parkgebühr beträgt in den Sommermonaten 40 Euro und in den Wintermonaten 60 Euro.

Parkschein oder Brötchentaste

Wer einen Parkplatz für maximal zwei Stunden benötigt, kann auf anderen Plätzen parken und dafür einen Parkschein ziehen. Deutlich mehr als 100 Stellplätze dieser Art gebe es in Furtwangen, betont Fengler. „Allein in der Schillerstraße seitlich der Firma Koepfer befindet sich ein großzügig angelegter Parkplatz mit rund 100 Stellplätzen.“ Dieser liege nur etwa vier Gehminuten vom Stadtkern entfernt.

Wer ausdrücklicher Kurzparker ist, der kommt in Furtwangen sogar in den Genuss einer echten Rarität: die Brötchentaste. Per Tastendruck am Parkscheinautomat kann man nämlich „ein kostenfreies Parken für die Dauer von 30 Minuten in Anspruch nehmen“, erläutert Fengler. Ein Angebot, das von zahlreichen Besuchern, auch aus anderen Städten, sehr positiv angenommen werde.

Park-App ist der Hit

Sehr zur Freude der Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung kommt auch eine andere Innovation richtig gut an: Das digitale Parken mit der App. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde dieses Angebot eingeführt – für viele Nutzer ist das mittlerweile schon gar nicht mehr wegzudenken. „Die 2024 ins Leben gerufene Park-App erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit und wird mittlerweile in großem Umfang als Serviceleistung der Stadt genutzt“, bestätigt Fengler.