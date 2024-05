1 Alec Thomas und Ahmad Alsaghrji versuchen, auf die aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Online-Bewertungen des Clever Fit Studios mit mehr Einsatz zu reagieren. Auch in die Ausstattung des Studios wird investiert. Foto: Roger Müller

Clever Fit wehrt sich gegen die Negativ-Rezensionen. Der Inhaber sieht die Kommentare als oft unberechtigt an.









Link kopiert



Es hagelt schlechte Online-Rezensionen für das Clever Fit-Fitnessstudio in Donaueschingen. Bei einem Termin vor Ort mit Inhaber Ahmad Alsaghrji und Vorbesitzerin Alec Thomas präsentierte sich das Studio in einem sehr guten Zustand. Kaputte Geräte und unsaubere Orte, etwa in den Umkleiden und Duschen, waren nicht auszumachen. Doch genau davon wird derzeit in manch einem Onlinekommentar berichtet