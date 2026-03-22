„Clean-Up“ mit 200 Teilnehmern: Was Müllsammler in Grenzach-Wyhlen so alles finden

Viel Unrat kam am Samstag bei der zweistündigen Aktion in Grenzach-Wyhlen zusammen. Mit einem Dankesfest klang der Nachmittag aus.
Bei bestem Wetter sammelten am Samstag rund 200 Personen aus verschiedenen Gruppierungen und privat organisierten Teams in der Doppelgemeinde Müll ein, den manche Zeitgenossen achtlos weggeworfen haben. „Ihr seid Superhelden“, rief Organisator und „Grenzach-Wyhlen Clean-Up“-Gründer Matthias Scharenberg den Teilnehmern der Schlussveranstaltung auf dem Hieber-Parkplatz zu. Passend dazu war er mit Maske, Umhang und Superhelden-Pullover kostümiert vorangegangen. Er freute sich, dass am Samstag auch in Rheinfelden und Weil am Rhein gleichartige Aktionen stattfanden.