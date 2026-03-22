„Clean-Up“ mit 200 Teilnehmern: Was Müllsammler in Grenzach-Wyhlen so alles finden

Viel Unrat kam am Samstag bei der zweistündigen Aktion in Grenzach-Wyhlen zusammen. Mit einem Dankesfest klang der Nachmittag aus.

Bei bestem Wetter sammelten am Samstag rund 200 Personen aus verschiedenen Gruppierungen und privat organisierten Teams in der Doppelgemeinde Müll ein, den manche Zeitgenossen achtlos weggeworfen haben. „Ihr seid Superhelden“, rief Organisator und „Grenzach-Wyhlen Clean-Up“-Gründer Matthias Scharenberg den Teilnehmern der Schlussveranstaltung auf dem Hieber-Parkplatz zu. Passend dazu war er mit Maske, Umhang und Superhelden-Pullover kostümiert vorangegangen. Er freute sich, dass am Samstag auch in Rheinfelden und Weil am Rhein gleichartige Aktionen stattfanden.

Die siebte Auflage in der Doppelgemeinde erhielt großen Zuspruch durch verschiedene Gruppen. Unter anderem gingen das Gemeindeteam St. Michael, die Pfadfinder, eine Außenwohngruppe des Josefshauses und das Familienzentrum in Kleingruppen auf den Sternmarsch. Auf dem Parkplatz im „Gleusen“ wurden ihre Säcke und weitere Mitbringsel medienwirksam aufgestapelt.

Gefahr durch Zigaretten

Erfreulich dabei: Die Häufung von gefährlichen Kleingütern wie Einmal-E-Zigaretten (Batterien) oder Lachgasflaschen (Treibhausgas) fiel deutlich geringer aus als früher. Dafür gab es einen kompletten Satz verschiedener Radkappen und eine Plastikflasche ohne Deckel, die Altöl enthielt.

„Die Klosterstraße ist nun vorerst kippenfrei“, berichtete Fabienne Brucher, die mit Mitarbeitern und Bewohnern der Außenwohngruppe Wyhlen des Josefshauses unterwegs war.

Helfer aus Basel dabei

Warum dies wichtig ist, erklärten die „Abfalljäger“ Basel mit ihrem „RollUp-Wägeli“: Bis zu 15 Jahre dauere es, bis ein Zigarettenstummel sich in der Natur auflöst. Dabei hinterlasse dieser eine Rest Mikroplastik und sondere Giftstoffe ab, die noch in 1000 Litern Wasser nachgewiesen werden könnten. Neben dieser Aufklärung waren die Basler erneut tatkräftig dabei und erhielten zum Dank für ihr grenzüberschreitendes Engagement den Preis der Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen für das originellste Sammelmobil. Den „Nachwuchspreis“ gab es für einen Mini-Müllwagen einer Familie, den der Nachwuchs mit dem Papa beklebt hatte.

Teilnehmer von zwei bis 92

Im Gespräch auf dem Parkplatz berichteten die ehrenamtlichen „Superhelden“ von ihren Funden. Eine 92-jährige Anwohnerin machte ihre Runde im Emilienpark und sammelte dort mittels Greifer viel Kleinkram ein, den sie mit ihrem Rollator zur Abschlussveranstaltung brachte. Mancher Helfer musste sogar volle Tüten am Straßenrand stehen lassen, weil beispielsweise um den Grenzacher Bahnhof so viel Müll zu finden war.

Ein seit rund neun Monaten an der Scheffelstraße stehendes Auto mit französischen Kennzeichen konnte ebenso nicht mitgenommen werden wie ein Kühlschrank, der im Gebüsch lag. Zumindest die vollen Säcke und Großfunde wie den Kühlschrank sammelte der Werkhof im Anschluss ein, nachdem die Helfer die Orte über den Schadensmelder der Gemeinde gemeldet hatten.

40 Pizzen für alle

Zwei Schuttwannen warteten am Hieber-Parkplatz auf die Ankunft der Helfer. Dazu bewirtete der Bürgerverein mit gespendeten Getränken und Kuchen. Eine Jazzband sorgte für Unterhaltung, während die Kinder Schlange standen bei Clown Pat, der mit Luftballontieren Belohnungen verteilte. Mit einem Gruppenfoto und 40 Pizzen endete die siebte, aber nicht letzte Auflage des Clean-Ups.