Clean up in Ebingen

Am "Unverpackt Lädle" trafen sich die Müllsammler nach zwei Stunden, um ihre Ausbeute abzuliefern und sich zu stärken.

Einen ganzen Container voll Müll haben Kinder und Erwachsene in der Ebinger Innenstadt gesammelt. Die Idee dazu hatte Conny Heinz, und bei Anna Pröbstle vom "Unverpackt Lädle" fiel sie auf fruchtbaren Boden.















Albstadt-Ebingen - Einem Problem werden die Aufräumer nicht Herr: Es sind die Zigarettenstummel, die in hunderttausend Ritzen des Granits, in den Baumscheiben und Blumentöpfen liegen, weil achtlose Menschen sie dorthin geworfen haben – die Abfalleimer mit Aschenbecher stehen im Abstand von mehreren Metern in der Innenstadt verteilt; das scheint vielen zu weit zu sein.

Die Schneeschmelze bringt es an den Tag

"Dazu bräuchten wir Staub- oder Laubsauger", sagt Conny Heinz. Die Trainerin des TSV Ebingen war kürzlich – der Schnee war gerade geschmolzen – von Bitz nach Ebingen unterwegs, als ihr auffiel, wie viel Müll da plötzlich zum Vorschein kam. Mit Anna Pröbstle vom "Unverpackt Lädle" in der Marktstraße, wo Conny Heinz zu den Stammkundinnen gehört, teilte sie ihre Wut – und schnell wurde eine Idee daraus: Aufräumen! Sie entschlossen sich, eine "GoNature Clean Up"-Aktion zu starten, wie es sie bundesweit gibt.

Die Grünen und "Fridays for Future" machen mit

Die beiden Frauen mobilisierten ihre Kontakte, bekamen einen Container von der Firma Korn Recycling, und ziehen zusammen mit gut 20 Erwachsenen und einem knappen Dutzend Kindern am Sonntagmorgen durch die Innenstadt von Ebingen, um den Müll aufzusammeln. Mit dabei: zahlreiche Vertreter des Stadtverbands von Bündnis ’90/Die Grünen um den Vorsitzenden Markus Ringle und Stadträtin Sabrina Hipp mit ihren Familien. Mika und Rike Ringle sind gleichzeitig bei "Fridays for Future" aktiv und bringen Freunde vom Albstädter Aktionsbündnis mit.

Im Teufelsgässle hilft alles Reden und Bitten nicht

Weitere Helfer kommen vom Weltladen und dem TSV Ebingen, dessen Vorsitzender Hartmut Rall das Problem aus eigener Erfahrung nur zu gut kennt: Seit der TSV seine Geschäftsstelle im Teufelsgässle zwischen Bürgerturmplatz und Gartenstraße hat, müssen Rall und seine Vorstandskollegen immer wieder Müll vor ihrer Türe entfernen, reden sich den Mund fusselig, wenn sie Müllferkel erwischen, und sammeln Frust: Hört einer damit auf, seine Döner-Verpackung und seine Getränkedose auf den Stufen zur Geschäftsstelle liegenzulassen, fängt ein anderer damit an.

"Den Verpackungsmüll eindämmen, das Bewusstsein schärfen"

Nach zwei Stunden, in denen die Sammler mit Eimern und Greifern sternförmig rund um die Marktstraße unterwegs waren, treffen sie sich dort, um abzuladen und sich dann im "Unverpackt Lädle" zu stärken, wo Anna Pröbstle herzhafte und süße Leckereien vorbereitet hat. Ihre Kunden tragen nicht zum Müll-Wahnsinn auf den Straßen bei, denn sie kaufen in Mehrweg-Verpackungen, die sie nach Gebrauch spülen und erneut zum Einkaufen verwenden. Auch darauf kommt es Conny Heinz an: "Wir müssen den Verpackungsmüll insgesamt reduzieren", hat sie schon beim Start eindrücklich deutlich gemacht. Auch deshalb sind ihr solche Aktionen wichtig: das Bewusstsein schärfen und dabei möglichst viele Menschen erreichen – auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.

Eine Kühlschranktür und ein Auspuff-Rohr

Derweil kommt Hans-Dieter Erbrich vom Weltladen-Team, der mit seinem Fahrrad zum Stadtbild gehört, und hat den Anhänger voll. Eine Kühlschranktür, ein Auspuffrohr, einen Helm und vieles mehr hat er im Anhänger, und berichtet: "Das alles habe ich auf einem Viertel der Jakobstraße gesammelt. Dort liegt sicher noch mehr herum."

Der Weg der Kippe: Von der Straße in den Bach, in den Fluss und ins Meer

Dann wirft er die Fundstücke in den Container, wo schon haufenweise Flaschen und Dosen, Fast-Food-Verpackungen, Plastiktüten, Masken, Zigarettenschachteln, Kaffeebecher und Getränke-Tetrapacks, die Verpackung von Süßigkeiten und unzählige Zigarettenkippen liegen. "Zehn Prozent des Plastikmülls in den Meeren sind Zigarettenkippen", hat Conny Heinz gelesen – und wundert sich beim Anblick der Straßen überhaupt nicht darüber: Was weggeworfen und nicht aufgesammelt wird, spült der Regen fort, weiter in die Bäche, von wo es in die größeren Flüsse und schließlich ins Meer gelangt.

Die Erfahrung des Sisyphos

Dass sie eine Sisyphos-Aufgabe erledigen wie einst die Figur der griechischen Mythologie, die immer wieder einen Stein den Berg hinaufrollen musste, wissen die Helfer – und sind am Ende doch froh, wenigstens einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Zumal es nicht der letzte gewesen sein soll, wie Conny Heinz ankündigt. Sie und ihre Mitstreiter haben die Hoffnung, wenigstens bei einigen ein Umdenken zu bewirken. Steter Tropfen höhlt bekanntlich auch den schwersten Stein – auch wenn er immer wieder runter rollt.