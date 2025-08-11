Claus Walter verabschiedet: 16 Jahre für Kinder bei DJK-Woche Oberschopfheim im Einsatz

Die 107 Kinder, die bei der DJK-Freizeitwoche dabei waren, haben zum Abschluss einen „Affenbaum“ – ein Eisengestänge mit Affen aus Holz – im Weinberg im Gewann „In der Wanne“ platziert. Unterstützung erfuhren sie von 14 Teamleitern und 21 Betreuern. „So viel waren es noch nie“, sagte Claus Walter, der 16 Jahre lang die DJK-Freizeitwoche in Verantwortung geleitet hat. Seit 30 Jahren gibt es die Freizeitwoche – am Freitag ist die diesjährige Aktionswoche mit einer Baumpflanzaktion zu Ende gegangen. Mit lautem Dschungelgeschrei wurde nochmal ein Stück „Wildes Oberschopfheim – ab in den Dschungel“ – das diesjährige Motto – geschaffen. Jedes Kind hielt einen Klammeraffen in seinen Händen, den es zuvor bei den Kreativangeboten aus Holz gebastelt hat.

Den Platz für den „Affenbaum“ hat Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle in den Weinreben ausgesucht und freigegeben. Dort steht eine Bank, die auch den Weinwanderweg beschreibt. Im Sommer sei die Bank zu stark der Sonne ausgesetzt. Kommendes Jahr soll ein echter Baum als Schattenspender gepflanzt werden.

Großer Showabend war Höhepunkt

Das Dschungelthema ließ sehr viel Raum für Abenteuer und Spaß, wie es die Kinder liebten. Herausragend war in diesem Jahr der große Showabend mit Übernachtung. Alle Programmpunkte wurden von den Kinder selbst einstudiert und auch die Dekoration wird von den jungen Teilnehmern übernommen. „Diese Freizeitwoche war einfach grandios“, betonte Walter gegenüber der Lahrer Zeitung.

Im Rahmen des Showabends wurde Walter gebührend, von einen riesengroßen Dankeschön begleitet, verabschiedet. Über das Team meinte Walter: „Noch nie hatten wir so viele im Team und Betreuer. Allesamt sind sie zusammengewachsen. So wird die Freizeitwoche weitergehen, als wichtiger Bestandteil im Leben der Kinder, die teilweise von der ersten bis zur neunten Klasse durchgängig daran teilnehmen.“

Walter hat sich eingesetzt, dass die Freizeitwoche nicht teurer wird

In 30 Jahren Freizeitwoche hatte Walter 16 Jahre die Leitung inne. In all diesen Jahren wurden alle Kinder, die sich angemeldet haben auch untergebracht. „Absagen bringen wir einfach nicht übers Herz“, betonte Walter gegenüber der Lahrer Zeitung. Mit ihm wurde auch das „DJK-Freizeitwoche-Forum“ geschaffen, das den Eltern seit 14 Jahren konstant einen Preis in Höhe von 85 Euro für fünf Tage Betreuung mit Übernachtung und Mahlzeiten sichert. Walter hat Unternehmen aus Oberschopfheim und Umgebung an seiner Seite, die mit ihrem Sponsoring für eine bezahlbare Ferienbetreuung sorgen. Am meisten freute er sich jedoch über die 107 Fingerabdrücke, die die Kinder auf einem riesigen Bild hinterlassen haben. Nach 16 Jahren ist die „Schlüsselübergabe“ gelungen. „Ich weiß jetzt ist die Freizeitwoche in den besten Händen“, betonte Walter.

Nachfolger

Frederick Brodowski wird ab 2026 in die Fußstapfen von Walter treten. Feste Größe im Organisationsduo ist weiterhin Marc Gißler. Walter ist froh, dass die Übergabe der Verantwortung an die nächste Generation so reibungslos geklappt hat. Die 29. Freizeitwoche ist im kommenden Jahr voraussichtlich vom 3. bis zum 7. August.