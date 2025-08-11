Claus Walter verabschiedet: 16 Jahre für Kinder bei DJK-Woche Oberschopfheim im Einsatz

Die DJK-Freizeitwoche in Oberschopfheim ist zu Ende gegangen – und damit auch Claus Walters Wirken an der Spitze der Aktionswoche.
Die 107 Kinder, die bei der DJK-Freizeitwoche dabei waren, haben zum Abschluss einen „Affenbaum“ – ein Eisengestänge mit Affen aus Holz – im Weinberg im Gewann „In der Wanne“ platziert. Unterstützung erfuhren sie von 14 Teamleitern und 21 Betreuern. „So viel waren es noch nie“, sagte Claus Walter, der 16 Jahre lang die DJK-Freizeitwoche in Verantwortung geleitet hat. Seit 30 Jahren gibt es die Freizeitwoche – am Freitag ist die diesjährige Aktionswoche mit einer Baumpflanzaktion zu Ende gegangen. Mit lautem Dschungelgeschrei wurde nochmal ein Stück „Wildes Oberschopfheim – ab in den Dschungel“ – das diesjährige Motto – geschaffen. Jedes Kind hielt einen Klammeraffen in seinen Händen, den es zuvor bei den Kreativangeboten aus Holz gebastelt hat.