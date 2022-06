3 Die Hauptorganisatoren Daniel Wäschle und Tobias Rapp freuen sich über den großen Zuspruch der "Marktplatz Classic 2022". Foto: Breisinger

Bei der "Marktplatz Classic 2022" am Pfingstsonntag auf dem Balinger Marktplatz haben sich 54 BMW-Fahrer aus nah und fern ein Stelldichein gegeben. Vielen weiteren Interessierten musste aus Platzgründen abgesagt werden.















Link kopiert

Balingen - Von Oldtimern wie dem BMW 2800/E 3 aus dem Jahr 1970 mit Sonderlackierung nach Kundenwunsch, dem Vollcabrio BMW 1602/114c (Baujahr 1971), dem BMW 535 i Turbo/E 28, der nach einem Motorumbau mit Turbolader bei 516 PS auf 311 Stundenkilometern kommt, über einen BMW Alpina B 12/E 31 mit Halbautomatikgetriebe, von dem nur 57 Boliden gebaut wurden und dessen Marktwert sich auf rund 190 000 Euro beläuft, bis hin zu weiteren Unikaten oder einer Sonderanfertigung für einen Rollstuhlfahrer war alles vertreten, was das Herz eines BMW-Enthusiasten begehrt.

Benzingespräche mit den Fahrern

Zahlreiche Besucher kamen auf den Marktplatz, um mit den Besitzern der Boliden zu fachsimpeln. Auf einem eigens für das Event entworfenen Schild konnte man sich über die technischen Daten der Fahrzeuge informieren. "Alle Aussteller hatten eine Riesenfreude daran, ihre Fahrzeuge zu zeigen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Begeisterung war groß, und das Feedback so brutal gut, dass wir überwältigt sind", zieht Hauptorganisator Daniel Wäschle ein positives Fazit.

"Leute wollen was erleben"

Für die Stadt Balingen, deren Verantwortliche dieser Veranstaltung sehr offen gegenüber standen und "die uns in mancherlei Hinsicht entgegenkamen", sei das etwas Besonderes. Man merke, "dass die Menschen wieder etwas erleben wollen und solche Veranstaltungen möchten", sagte er.

Freude am Fahren

"Freude am Fahren" lautet die BMW-DNA seit den 1950er-Jahren. "Die alten BMW-Fahrzeuge bieten einfach diesen sportlichen Kern, der bei den heutigen Modellen zum Teil fehlt", fand ein begeisterter Aussteller aus Ravensburg.

"Diese alten Autos finden ein Revival. Oftmals werden sie mittlerweile von Leuten gefahren, die das Auto von ihren Eltern übernommen haben und früher auf der Rückbank Platz genommen haben", fügt der BMW-Fan aus Oberschwaben an.

BMW-Nostalgiker treffen sich

Organisiert sind die BMW-Nostalgiker bei den "8er Freunden", einer Community mit 160 Mitgliedern, die via Facebook und WhatsApp vernetzt ist. Pro Jahr werden um die zehn Events wie Ausfahrten in die Dolomiten, an den Gardasee oder vom 3.September bis 11. September mit einer befreundeten Gruppe aus Spanien nach Mallorca organisiert. Auch ein Fotoshooting am Deutschen Eck in Koblenz gab es bereits.

Jedes Jahr eine Classic

"Gemeinsames Auto ist gleich gemeinsame Unternehmungen" laute das Motto. "Die persönliche Bindung unter uns ist sehr stark. Wir bieten einzigartige Aktionen an, und es ist immer wieder unglaublich, was unsere Mitglieder für ihr Hobby auf sich nehmen", freut sich Wäschle über den großen Zusammenhalt. Er betont, dass eine jährliche Austragung der "Marktplatz Classic" in Balingen geplant sei, bei der immer andere Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

0