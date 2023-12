Tröstliche Botschaft in den Liedern: Clara-Schumann-Gymnasium Lahr begeistert beim Adventskonzert

1 Die Hoffnung auf Frieden galt als Leitmotiv bei den Stücken, die dem Publikum in der Stiftskirche dargeboten wurden. Foto: Lehmann

Die Schüler und das Lehrerkollegium des Clara-Schumann-Gymnasiums haben zum Adventskonzert in der Stiftskirche eingeladen und das Publikum begeistert. Eine Art roten Faden bildete bei den musikalischen Darbietungen die Hoffnung auf Frieden.









Link kopiert



Ein großes Geschenk an die vielen Zuhörerinnen und Zuhörern machten die Schüler und das Lehrerkollegium des Clara-Schumann-Gymnasiums am vergangenen Donnerstag mit ihrem Adventskonzert in der Stiftskirche. Die ganze Bandbreite der gegenwärtig düsteren Weltlage war in eine musikalische Intensität eingebettet, die durch die tröstliche Botschaft des Advents eine tief empfundene Hoffnung, ja Freude erhielten. Eingespannt in die Eckpfeiler mit der Bitte um Frieden, verbanden sich alle Darbietungen um das große Thema der Versöhnung und der Hoffnung auf jenen Frieden, den die Engel auf Bethlehems Fluren ansagen.