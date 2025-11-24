Citymanager verrät: Was beim Ebinger Weihnachtszauber 2025 neu ist – und was bleibt

Am dritten Adventswochenende ist Weihnachtsmarkt in Ebingen – oder richtiger: „Weihnachtszauber“, denn so heißt er ja seit dem vergangenen Jahr.
An die 50 Gäste waren gekommen, die Stuhlreihen größtenteils gefüllt: Das Citymanagement hatte alle, die auf dem Markt respektive „Zauber“ mit einem Stand vertreten sein wollen, ohne professionelle Marktbeschicker zu sein, in den Ebinger KulTurm eingeladen, um ihnen das Konzept des „Ebinger Weihnachtszaubers“ vorzustellen und schmackhaft zu machen. Und um ihnen die Sorge zu nehmen, dass sie sich an einem Standort im kommerziellen Abseits wiederfinden könnten.