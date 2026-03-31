Citymanagement Albstadt: Über eine halbe Million für CMA

Der Gemeinderat hat die Citymanagement Albstadt GmbH mit einer Rücklage von 637.000 Euro ausgestattet. Kritik gab es von den Freien Wählern, einen Vertrauensvorschuss von der SPD.
Erneut war die Citymanagement Albstadt GmbH (CMA) Thema im Gemeinderat. Nachdem das Stadtparlament in der Februarsitzung dem fortgeschriebenen Gesellschaftsvertrag mehrheitlich zugestimmt und den Aufsichtsrat besetzt hat, ging es nun um die finanzielle Ausstattung der inzwischen 100-prozentigen Tochter der Stadt Albstadt.