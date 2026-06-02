Cityfest in Rheinfelden: Rheinfeldens Innenstadt wird zur Festmeile

Unterhaltung für die ganze Familie steht von Fronleichnam, 4., bis Sonntag, 7. Juni, in der Rheinfelder Innenstadt im Mittelpunkt. Vier Tage lang wird das City-Fest gefeiert.
Auch der 19. Auflage des Cityfests werden der Gewerbeverein Rheinfelden, die WST und der Veranstalter SüMa Maier Veranstaltungs GmbH die komplette Innenstadt bespielen. Den Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 7. Juni von 13 bis 18 Uhr, an dem sich dieses Jahr eine große Beteiligung der Rheinfelder Einzelhändler zeigt, wie die Veranstalter mitteilen.