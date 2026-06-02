Cityfest in Rheinfelden: Rheinfeldens Innenstadt wird zur Festmeile

Unterhaltung für die ganze Familie steht von Fronleichnam, 4., bis Sonntag, 7. Juni, in der Rheinfelder Innenstadt im Mittelpunkt. Vier Tage lang wird das City-Fest gefeiert.

Auch der 19. Auflage des Cityfests werden der Gewerbeverein Rheinfelden, die WST und der Veranstalter SüMa Maier Veranstaltungs GmbH die komplette Innenstadt bespielen. Den Abschluss bildet der verkaufsoffene Sonntag am 7. Juni von 13 bis 18 Uhr, an dem sich dieses Jahr eine große Beteiligung der Rheinfelder Einzelhändler zeigt, wie die Veranstalter mitteilen.

Musik an allen vier Tagen Die Besucher erwartet ein vielseitiges Angebot aus Fahr- und Kirmesgeschäften, dazu gibt es Marktstände, kulinarische Imbissspezialitäten und an allen vier Tagen Livemusik mit regionalen Bands.

Rummelstände und Fahrgeschäfte

Die Kirmes bietet Spaß für die ganze Familie. Von Kinderkarussellen, über Schieß- und Losbuden, bis hin zum Trampolin ist für jedermann etwas dabei. Nicht nur für die Gäste, auch für die Schausteller ist das Cityfest jedes Jahr ein Höhepunkt, wenn sie ihre Fahrgeschäfte mitten in der Innenstadt aufbauen. So drehen Kinder eine Runde auf dem Kinderkarussell oder versuchen ihr Glück beim Dosenwerfen. Attraktionen, wie Kugelstechen und eine Schießbude laden zur Unterhaltung ein.

Farbenfrohes Bild aus Marktständen und fröhlichem Trubel

In der Innenstadt laden zahlreiche Marktstände mit einem vielfältigen Angebot zum Entdecken ein. Beim Team von Traum-Kerze (neben Eiscafé Venezia) können Besucher selbst kreativ werden und zum Beispiel Kerzen ziehen, während andere lieber gemütlich durch die Stände bummeln, shoppen und das vielseitige kulinarische Angebot genießen. Beim Streifzug durch Lederwaren, Kunsthandwerk, Schmuck und Accessoires findet sich mit etwas Glück auch das eine oder andere Schnäppchen.

Musik vieler Stilrichtungen

Am Donnerstag, Fronleichnam, sorgt die Band „Fashion“ von 15 bis 18 Uhr mit Oldies aus den 60er- und 70er-Jahren für Stimmung. Ab 19 Uhr wird das Programm umgestellt und es geht weiter mit Schlagern sowie aktuellen Hits. Die Band rund um Bandleader Friddi Walch ist seit der ersten Stunde fester Bestandteil des Cityfests.

Musikprogramm beim Rathaus mit Gastronomie

Am Freitag, 5. Juni, wird die Bühne von 18.30 bis 23 Uhr mit Rockmusik aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren bespielt. Die Band „Airport in Rock“ aus Freiburg lässt Rockklassiker eigeninterpretiert wieder aufleben. Die Formation ist ebenfalls seit Jahren am Cityfest dabei. Am Samstagabend, 6. Juni, von 19 bis 23 Uhr ist die Band „Trio Incanto“ erstmals zu Gast beim Cityfest. Unter dem Motto „La dolce vita – ein Abend wie in Italien“ erwartet die Besucher ein musikalischer Ausflug in den Süden. Mit überwiegend italienischer Musik sorgt die Band für mediterranes Flair.

Am Sonntag, 7. Juni, beginnt der Tag traditionell von 11 bis 12.30 Uhr mit dem Frühshopperkonzert der Stadtmusik Rheinfelden. Richtig eingestimmt übernimmt Klaus Böffert das Ruder von 12.30 bis 15 Uhr. Als Rheinfelder Urgestein kennt ihn der ein oder andere bereits und freut sich auf Blues, Folk und Mundart. Zum Abschluss unterhalten die Kapellenberger von 15.30 bis 20 Uhr mit Volks-, Schlager-, Tanz- und Unterhaltungsmusik zum Ausklang des Cityfests.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr lohnt sich ein Besuch in Rheinfelden. In Kombination mit den Angeboten des Cityfests bietet sich ein abwechslungsreicher Aufenthalt für die ganze Familie. Besonders das Hochrheincenter in der Kapuzinerstraße lädt mit seinen geöffneten Geschäften zum entspannten Bummeln und Einkaufen ein.

Großes Gastro-Angebot

Aber nicht nur die Gastronomen, welche die Veranstaltung ergänzen, sondern auch die Gastronomiemeilen direkt an der Bühne beim Rathaus sowie auf dem Oberrheinplatz laden zum Verweilen ein. Geboten werden unter anderem Crêpes, Donuts und Waffeln sowie Würste, Steaks und Pommes und Cocktails.