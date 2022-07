1 Das Werbeschild "Depot" wird nicht mehr lange an der Außenfassade des City-Rondells hängen: Im Herbst soll das Deko-Geschäft schließen. Foto: Kratt

Die Geschäftsschließungen im Schwenninger City-Rondell reißen nicht ab: Im September soll die Filiale des Dekogeschäfts Depot im Obergeschoss dicht machen. Damit würde die komplette hintere Ladenzeile des Obergeschosses leerstehen.















Link kopiert

VS-Schwenningen - "30 Prozent auf alles. Wir schließen", heißt es seit einigen Tagen auf den zahlreichen Plakaten, die an den Außenwänden der Depot-Filiale im City-Rondell angebracht sind. Es ist also unübersehbar: Wieder macht ein Geschäft im einst beliebten Einkaufscenter dicht.

Mitarbeiterin ist geschockt

Als sie aus ihrem Urlaub wiedergekommen sei, habe sie die Plakate gesehen und gewusst, was auf sie zukommen wird, sagt eine Mitarbeiterin, der der Schock über die Schließung anzumerken ist. Was mit ihr und den übrigen Mitarbeitern in Zukunft passiere, und ob sie möglicherweise in der anderen, größeren Filiale im Schwarzwald-Baar-Center unterkommen werde, das erfahre das Team in den nächsten Tagen.

Gründe sind nicht genauer bekannt

Über die genauen Gründe für die Schließung kann die Mitarbeitern nur mutmaßen. Als das Geschäft 2016 im City-Rondell eröffnet hatte, habe es sich ihrer Meinung nach schwer getan, in die Köpfe der Öffentlichkeit zu geraten. Viele Bürger hätten gar nicht gewusst, dass es das Dekogeschäft jetzt auch in Schwenningen gibt. Möglicherweise aufgrund der Lage im Obergeschoss, dann auch, weil das Aufstellen von Kundenstoppern vor dem Geschäft nicht gestattet war und ist.

Im Laufe der Jahre sei die Filiale zu einem Outlet geworden – in dem es also eigentlich nur (ältere) Ware zu reduzierten Preisen gibt. Dennoch seien irgendwann wieder aktuelle Produkte zu regulären Preisen dazu gekommen, möglicherweise etwas verwirrend für die Kunden, findet die Verkäuferin. Bis September noch sollen jetzt die Restposten rund um Kerzen, sommerliche Tischdeko oder Geschenkpapier ausverkauft werden.

Im September zieht auch der Vodafone-Shop weg

Im September plant auch der Vodafone-Shop, dem City-Rondell den Rücken zu kehren. Er soll aber nicht aus Schwenningen verschwinden, sondern wird nur ein paar Meter weiter, schräg gegenüber vom City-Rondell, in die ehemaligen Flächen der Commerzbank an der Ecke zwischen Muslen und Uhlandstraße ziehen. Die Gründe, die der Filialleiter schon vor ein paar Monaten angegeben hatte, überraschen wenig: Direkt in der Fußgängerzone erhoffe er sich mehr Kundenfrequenz. Und auch das untersagte Aufstellen von Kundenstoppern habe mitunter zur Entscheidung geführt, den Mietvertrag mit dem City-Rondell zu kündigen.

Somit laufen dem Einkaufscenter besonders im Obergeschoss immer mehr die Mieter davon: Bereits zum September 2021 hatte die Buchhandlung Osiander die Flächen verlassen, um im Gebäude der C&A-Filiale mitten in der Fußgängerzone mehr Laufkundschaft anzulocken – mit unübersehbarem Erfolg.

Komplette hintere Ladenzeile steht leer

Sind Vodafone-Shop und Depot im Herbst also weg, wird die komplette hintere Ladenzeile des Obergeschosses leer stehen. Die offenen Gastronomie-Flächen, auf denen zuletzt das "Calimero II", ein italienisches Café-Restaurant, beheimatet war, ist bereits seit mehr als einem Jahr ungenutzt. Einzig wegen des im Februar kurzfristig eröffneten Impfzentrums könnten noch Bürger hierher kommen, wenngleich das Zentrum zumindest derzeit nur noch freitag- und samstagnachmittags offen hat.

Auch Trend-Girl-Filiale ist erst einmal dicht

Auch im Erdgeschoss ist zumindest vorübergehend ein weiterer Leerstand hinzukommen: Die ehemalige Trend-Girl-Filiale, die zum Trendbereich Store links daneben gehört, ist derzeit geschlossen, die Wände sind mit Folie zugeklebt.

Während im Eingangsbereich auf der linken Seite der Bluebrixx Store, ein Hersteller von Klemmbausteinen, seit vergangenen November besteht und schräg gegenüber das Two by Two-Modegeschäft vor rund zwei Jahren die Nachfolge des insolventen Modegeschäfts Gerry Weber angetreten hat, ist ein Nachfolger für die ehemaligen Flächen von Apollo Optik direkt rechts vom Eingang nicht in Sicht.

Der zweite Deko-Laden innerhalb eines halben Jahres macht zu

Mit dem bevorstehenden Aus des Depots schließt im Übrigen der zweite Dekoladen im City-Rondell innerhalb eines halben Jahres: Im Frühjahr hatte sich bereits die NanuNana-Filiale im Untergeschoss aus Schwenningen verabschiedet – unter anderem als Folge der Corona-Krise. Im Untergeschoss gibt es seither also zwei Leerstände: Die Bumüller-Selbstbedienungsfiliale ist schon seit 2020 geschlossen und bisher ohne Nachfolger.