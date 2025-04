Benefizkonzert in VS Bigbands spielen für den guten Zweck

Eine mitreißende Bigband-Matinée zugunsten der Bürgerstiftung VS – darauf können sich die Besucher beim „Bigband Summit“ am 18. Mai freuen. Bei dem Benefizkonzert in der Neuen Tonhalle in Villingen tritt neben der Doubletown Bigband VS auch die Porsche Bigband aus Stuttgart-Zuffenhausen auf.