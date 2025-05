Es ist nicht das Kerngeschäft des Citymanagements. Doch wenn eine der wohl bedeutendsten Einkaufsadressen eines Stadtbezirks vor einem so großen Fragezeichen steht wie das City-Rondell durch den Konkurs der Gebäudeeigentümerin, springt das Team bei der WIR Villingen-Schwenningen GmbH in die Bresche.

Im Einkaufscenter rumorte es. Citymanager Thomas Herr stellte „eine gewisse Unruhe“ unter den Pächtern fest, die sich deutlich gezeigt habe. Während das Centermanagement um Ralf Gertz und die vom Insolvenzverwalter Ralph Hellinckx geführte Gebäudeeigentümerin des City-Rondells, die Highstreet VIII PropCo III S.à.r.l., sich in Zurückhaltung geübt haben, machte man sich bei der WIR auf zur Basis: den Händlern in der Einkaufspassage.

Bereits Ende April wandte man sich offiziell in einem persönlichen Schreiben an die ansässigen Betriebe. „Parallel dazu haben wir dem Werbekreis City Rondell über eine Pächterin im Rondell ein Gespräch angeboten“, so Thomas Herr.

Die Initiative der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sei, so der Citymanager, „positiv aufgenommen worden, da es signalisiert hat: Die Stadt ist informiert, präsent und offen für direkte Gespräche.“ Inhaltlich seien die Rückmeldungen der Pächter sehr gemischt gewesen und irgendwo „zwischen Besorgnis, Unsicherheit und dem Wunsch nach Orientierung“ anzusiedeln.

Trotz großer Fragezeichen: Umzugsabsichten seien dem Team der WIR bislang noch von keinem der Betriebe im City-Rondell bekannt. „Einige Händler beobachten die Situation verständlicherweise mit Vorsicht“ – und klar sei: Sollte es zu Veränderungen kommen, „stehen wir als Citymanagement selbstverständlich bereit, um bei der Suche nach Innenstadtflächen zu unterstützen.“

Wenig Austausch mit Luxemburg und der Multi Germany

Mit dem Centermanagement ist der Austausch aktuell hingegen trotz des Bekanntwerdens des bereits Ende Januar in Luxemburg eröffneten Insolvenzverfahrens in Villingen-Schwenningen weniger rege. „Mit dem Centermanagement (Multi Germany) waren wir letztmalig am 10. April im Austausch“, erklärt Herr – lediglich einen Mailkontakt mit dem Centermanagement habe es vor einigen Tagen gegeben. Der Insolvenzverwalter Ralph Hellinckx teilte der WIR „auf unsere Anschreiben an die Pächterinnen und Pächter“ per Mail mit, dass er zum Insolvenzverwalter bestellt worden sei. Gleichsam wie gegenüber unserer Redaktion betonte Hellinckx auch gegenüber der WIR, dass es „keinerlei Anlass zur Beunruhigung für die Mieter“ gebe, da der Betrieb des City-Rondells nicht gefährdet sei.

Wichtig ist eine ähnliche Nachricht auch dem Citymanager Thomas Herr: „Auch wenn der Eigentümerwechsel Unsicherheit bringt, zeigt sich: Das Center ist in Betrieb und die Händler haben geöffnet. Wir tun unser Möglichstes, um Stabilität zu geben und – gemeinsam mit allen Beteiligten – neue Perspektiven zu schaffen.“